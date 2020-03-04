17:33  04 березня
Зеленський запропонував парламенту призначити прем'єр-міністром Шмигаля
13:37  04 березня
Три кандидати в міністри відмовилися від роботи в новому Кабміні
12:51  04 березня
Коронавірус в Україні: ВООЗ прогнозує зростання числа заражених
UA | RU
UA | RU
04 березня 2020, 14:13 14

Комітет Верховної Ради розгляне проєкт постанови про недовіру генпрокурору Рябошапці

Читайте также
на русском языке
04 березня 2020, 14:13 14
Читайте также на русском языке
В середу, 4 березня Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності буде розглядати проєкт постанови про недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці
Фото: ОГП
В середу, 4 березня Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності буде розглядати проєкт постанови про недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці

Як передає RegioNews, про це виданню Укрінформ повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин.

"На профільному комітеті з питань правоохоронної діяльності буде розглядатися постанова про звільнення Рябошапки. Те, що зараз говорять у кулуарах, то більшість використає свою улюблену тактику уникнення відповідальності за рішення. Тобто на комітеті, скоріш за все, буде прийнято рішення направити цю постанову на розгляд зали, оскільки комітет не зможе визначитися", - сказав Юрчишин.

Повідомляється, що засідання комітету заплановане на 14.10.

Проєкт постанови №3154 про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці було зареєстровано у Верховній Раді 3 березня.

Його підписали більше 100 народних депутатів від фракції "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Батьківщина", депутатської групи "За майбутнє".

Нагадаємо, 4 березня Володимир Зеленський збирає нардепів на позачергове засідання Верховної Ради. Передбачається, що будуть розглянуті декілька проектів законів та питання щодо Кабінету міністрів.

Фракція "Слуга народу" планує скликати у четвер, 5 березня, позачергову сесію Верховної Ради і збирає для цього підписи

Повідомлялося, що на позачерговому засідання Рада може здійснити 4 ротації в уряді, а голосування по відставці генпрокурора може і відбутися, але навряд чи буде успішним.

3 березня фракція "Слуга народу" визначилася з новим складом Кабміну.

Після цього 3 березня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про звільнення, а Комітет з питань організації державної влади рекомендував ВР прийняти її.


Кабмин Верховная Рада рябошапка
"Слуга народу" планує проголосувати "пакетом" за весь склад Уряду
04 березня 2020, 13:44
Три кандидати в міністри відмовилися від роботи в новому Кабміні
04 березня 2020, 13:37
Відставка Гончарука: Рада оприлюднила проект постанови
04 березня 2020, 12:35
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
Останні Популярні
Андрій Романенко
Юрій Гаврилечко
Олексій Якубін
Всі блоги »
Великий комбінатор. Навіщо Зеленський поступився округом в Харкові "адміністратору" Порошенка
03 березня 2020, 19:20
Перезавантаження Кабміну. Який прем'єр зробить місцеві вибори для Зеленського
03 березня 2020, 18:50
Всі публікації »
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
Всі відео »
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »