Комітет Верховної Ради розгляне проєкт постанови про недовіру генпрокурору Рябошапці

В середу, 4 березня Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності буде розглядати проєкт постанови про недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці

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В середу, 4 березня Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності буде розглядати проєкт постанови про недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці

Як передає RegioNews, про це виданню Укрінформ повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин.

"На профільному комітеті з питань правоохоронної діяльності буде розглядатися постанова про звільнення Рябошапки. Те, що зараз говорять у кулуарах, то більшість використає свою улюблену тактику уникнення відповідальності за рішення. Тобто на комітеті, скоріш за все, буде прийнято рішення направити цю постанову на розгляд зали, оскільки комітет не зможе визначитися", - сказав Юрчишин.

Повідомляється, що засідання комітету заплановане на 14.10.

Проєкт постанови №3154 про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці було зареєстровано у Верховній Раді 3 березня.

Його підписали більше 100 народних депутатів від фракції "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Батьківщина", депутатської групи "За майбутнє".

Нагадаємо, 4 березня Володимир Зеленський збирає нардепів на позачергове засідання Верховної Ради. Передбачається, що будуть розглянуті декілька проектів законів та питання щодо Кабінету міністрів.

Фракція "Слуга народу" планує скликати у четвер, 5 березня, позачергову сесію Верховної Ради і збирає для цього підписи

Повідомлялося, що на позачерговому засідання Рада може здійснити 4 ротації в уряді, а голосування по відставці генпрокурора може і відбутися, але навряд чи буде успішним.

3 березня фракція "Слуга народу" визначилася з новим складом Кабміну.

Після цього 3 березня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про звільнення, а Комітет з питань організації державної влади рекомендував ВР прийняти її.