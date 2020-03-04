Комітет Верховної Ради розгляне проєкт постанови про недовіру генпрокурору Рябошапці
Як передає RegioNews, про це виданню Укрінформ повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин.
"На профільному комітеті з питань правоохоронної діяльності буде розглядатися постанова про звільнення Рябошапки. Те, що зараз говорять у кулуарах, то більшість використає свою улюблену тактику уникнення відповідальності за рішення. Тобто на комітеті, скоріш за все, буде прийнято рішення направити цю постанову на розгляд зали, оскільки комітет не зможе визначитися", - сказав Юрчишин.
Повідомляється, що засідання комітету заплановане на 14.10.
Проєкт постанови №3154 про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці було зареєстровано у Верховній Раді 3 березня.
Його підписали більше 100 народних депутатів від фракції "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Батьківщина", депутатської групи "За майбутнє".
Нагадаємо, 4 березня Володимир Зеленський збирає нардепів на позачергове засідання Верховної Ради. Передбачається, що будуть розглянуті декілька проектів законів та питання щодо Кабінету міністрів.
Фракція "Слуга народу" планує скликати у четвер, 5 березня, позачергову сесію Верховної Ради і збирає для цього підписи
Повідомлялося, що на позачерговому засідання Рада може здійснити 4 ротації в уряді, а голосування по відставці генпрокурора може і відбутися, але навряд чи буде успішним.
3 березня фракція "Слуга народу" визначилася з новим складом Кабміну.
Після цього 3 березня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про звільнення, а Комітет з питань організації державної влади рекомендував ВР прийняти її.
- 17:54 04 березня На Волині блокували контрабанду наркотиків
- 17:40 04 березня Гончарук наголосив, що в його Уряді не було корупції
- 17:37 04 березня На Волині затримали контрабанду на мільйон гривень
- 17:33 04 березня Зеленський запропонував парламенту призначити прем'єр-міністром Шмигаля
- 17:31 04 березня Звільнений з ОРДЛО у грудні 2019 року катував українців у тюрмі "ДНР” – СБУ
- 17:13 04 березня Держава продала автовокзал в Києві і п'ять автостанцій
- 12:15 02 березня Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
- 12:42 29 лютого Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
- 19:44 29 лютого Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
- 18:48 29 лютого Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
- 12:57 28 лютого В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
- 19:34 28 лютого Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука