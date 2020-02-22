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22 лютого 2020, 10:38 9

Окупанти здійснили спробу прорватися через лінію зіткнення на Луганщині

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22 лютого 2020, 10:38 9
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Противник під прикриттям вогню намагався вийти на позиції українських вйськових
Фото зі сторінки ООС в facebook
Противник під прикриттям вогню намагався вийти на позиції українських вйськових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Штабу операції об'єднаних сил.

Уночі 22 лютого, була здійснена невдала спроба прориву через лінію зіткнення диверсійно-розвідувальної групи збройних формувань Російської Федерації.

Противник під прикриттям вогню зі стрілецької зброї намагався вийти на позиції українських захисників поблизу населеного пункту Новотошківське.

Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно виявили ворога та черговими вогневими засобами відбили атаку. У результаті бойового зіткнення ДРГ противника, зазнавши втрат, відступила. При цьому, ворог залишив на полі бою тіло загиблого російського найманця.

Нагадаємо, упродовж минулої доби збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.


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