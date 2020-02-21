Зведення ООС: бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню
Як повідомили RegioNews, в штабі ООС, шість обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
поблизу Красногорівки – з міномету калібру 120 мм противник випустив 10 мін;
поруч з Павлополем - з міномету калібру 82 мм – 10 мін, а також вівся вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
двічі неподалік Лебединського – з 82-мм міномету – 21 міна;
в районі населеного пункту Новотроїцьке – з ручного протитанкового гранатомету;
поблизу Пісок – з підствольного гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив чотири обстріли по нашим позиціям, а саме:
поруч з Оріховим – з міномету калібру 120 мм – 3 міни та 7 пострілів зі станкового протитанкового гранатомету;
неподалік Луганського – з міномету калібру 120 мм – 5 мін, а також вогонь вівся з гранатометів різних систем;
поблизу Травневого – з 82 мм міномету – 2 міни, а також противник застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети;
в районі населеного пункту Новотошківське – з міномету калібру 82 мм – 8 мін та 10 пострілів з автоматичного станкового гранатомету.
Сьогодні, 21 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не має.
Ситуація на ділянках розведення сил та засобів 21 лютого
На ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим тиша дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ "Станиця Луганська" здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено близько 4000 пасажирів. Представники ДСНС України щоденно, з обох боків дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, у разі потреби, надають людям медичну допомогу.
На ділянці розведення №2 та №3 обстановка стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму тиша.
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