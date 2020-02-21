Зведення ООС: бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Як повідомили RegioNews, в штабі ООС, шість обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

поблизу Красногорівки – з міномету калібру 120 мм противник випустив 10 мін;

поруч з Павлополем - з міномету калібру 82 мм – 10 мін, а також вівся вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі неподалік Лебединського – з 82-мм міномету – 21 міна;

в районі населеного пункту Новотроїцьке – з ручного протитанкового гранатомету;

поблизу Пісок – з підствольного гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив чотири обстріли по нашим позиціям, а саме:

поруч з Оріховим – з міномету калібру 120 мм – 3 міни та 7 пострілів зі станкового протитанкового гранатомету;

неподалік Луганського – з міномету калібру 120 мм – 5 мін, а також вогонь вівся з гранатометів різних систем;

поблизу Травневого – з 82 мм міномету – 2 міни, а також противник застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети;

в районі населеного пункту Новотошківське – з міномету калібру 82 мм – 8 мін та 10 пострілів з автоматичного станкового гранатомету.



Сьогодні, 21 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не має.

Ситуація на ділянках розведення сил та засобів 21 лютого



На ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим тиша дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ "Станиця Луганська" здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено близько 4000 пасажирів. Представники ДСНС України щоденно, з обох боків дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, у разі потреби, надають людям медичну допомогу.

На ділянці розведення №2 та №3 обстановка стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму тиша.