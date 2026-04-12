У Дніпрі на території університету знайшли обгоріле тіло чоловіка

У Дніпрі на території ДІІТ знайшли тіло чоловіка. Це сталось увечері 11 квітня

Про це повідомляє "Відомо".

На території вищого навчального закладу ДІІТ у Дніпрі виявили обгоріле тіло чоловіка. При цьому попередньо, на тілі немає тілесних ушкоджень. Наразі невідомо, хто саме знайшов його та викликав правоохоронців.

Тепер поліція буде з'ясовувати, ким був цей чоловік та які обставини його смерті.

