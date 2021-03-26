В Харькове возле больницы нашли тело младенца: оно пролежало там несколько месяцев
В Харькове полиция устанавливает обстоятельства смерти младенца, останки которого обнаружили в парке неподалеку от территории одной из городских больниц.
Как сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила от прохожего 26 марта около 12:45.
"Мужчина, направляясь через парк, увидел на земле тело ребенка, которое было присыпано листьями, и сразу вызвал полицию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время осмотра места происшествия эксперты пришли к предварительным выводам, что это тело младенца. В связи с тем, что ребенок умер, вероятно, несколько месяцев назад, определить причины смерти по внешнему осмотру невозможно.
"Тело было обнаружено в 50 метрах от здания одной из городских больниц, где есть гинекологическое отделение. Сейчас полицейские опрашивают персонал медицинского учреждения, проверяют документацию и учеты рожениц", - добавили в ведомстве.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время продолжаются следственные действия. Полиция предпринимает комплекс необходимых мероприятий для установления лиц, причастных к преступлению.
Напомним, больницы Харькова переполнены пациентами с коронавирусом.