В Раде зарегистрирован законопроект о разрешение на двойное гражданство

Нардепы предлагают внести соответствующие изменения в украинское законодательство

Нардепы предлагают внести соответствующие изменения в украинское законодательство

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Законопроект №4640 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно правового обеспечения наличия иностранного гражданства (подданства) у граждан Украины" зарегистрирован в Верховной Раде.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Верховной рады.

Народные депутаты Украины предлагают внести изменения в украинское законодательство, которые позволят иметь двойное гражданство.

Соответствующий законопроект №4640 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно правового обеспечения наличия иностранного гражданства (подданства) у граждан Украины" зарегистрирован в Верховной Раде.

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в закон Украины "О гражданстве", которые предоставляют гражданам Украины право получать гражданство (подданство) иностранного государства без потери гражданства Украины. Предложенные изменения также дают возможность иностранцам приобретать гражданство Украины без отказа от гражданства своей страны.

Законопроект находится на рассмотрении в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Авторы законопроекта Дунда Олег Андреевич, Аликсийчук Александр Васильевич, Микиша Дмитрий Сергеевич, все представляют фракцию "Слуга народа".

Как сообщалось ранее, Комитет Рады поддержал законопроект, который позволит Татарову избежать ответственности.

Также стало известно, что Зеленский отозвал закон о разгоне Конституционного Суда. Документ так и не рассмотрели в профильном комитете.