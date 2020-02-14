В Херсонском аэропорту разоблачили таможенников, которые "зарабатывали" до $4 тысяч за смену

В Херсоне таможенники наладили механизм вымогательства денег с предпринимателей, занимающихся импортом товаров широкого потребления из одной из стран Ближнего Востока. За различные суммы взяток чиновники "не замечали" возможных нарушений при ввозе товара в Украину.

Фото: СБУ

В Херсоне таможенники наладили механизм вымогательства денег с предпринимателей, занимающихся импортом товаров широкого потребления из одной из стран Ближнего Востока. За различные суммы взяток чиновники "не замечали" возможных нарушений при ввозе товара в Украину.

Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на пресс-службу СБУ. Ранее правоохранители сообщали, что в зоне таможенного контроля международного аэропорта "Херсон" задержали на взятке главного госинспектора таможенного поста "Херсон-аэропорт". Он требовал и получил $300 от местного предпринимателя за беспрепятственное прохождение им таможенного контроля с грузом одежды, купленной в Турции. Задержанному вскоре должны сообщить о подозрении. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Оказалось, что на таможне такие случаи происходили регулярно. По оперативной информации, "тариф" зависел от стоимости багажа и составлял от $300 до $500 с человека. По предварительным данным, за смену взяточники получали до $4 тысяч. Правоохранители продолжают проводить следственные действия и разыскивают остальных фигурантов дела.

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