В Херсонском аэропорту разоблачили таможенников, которые "зарабатывали" до $4 тысяч за смену
Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на пресс-службу СБУ.
Ранее правоохранители сообщали, что в зоне таможенного контроля международного аэропорта "Херсон" задержали на взятке главного госинспектора таможенного поста "Херсон-аэропорт".
Он требовал и получил $300 от местного предпринимателя за беспрепятственное прохождение им таможенного контроля с грузом одежды, купленной в Турции.
Задержанному вскоре должны сообщить о подозрении. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).
Оказалось, что на таможне такие случаи происходили регулярно. По оперативной информации, "тариф" зависел от стоимости багажа и составлял от $300 до $500 с человека. По предварительным данным, за смену взяточники получали до $4 тысяч.
Правоохранители продолжают проводить следственные действия и разыскивают остальных фигурантов дела.
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