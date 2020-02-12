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12 февраля 2020, 10:54

В январе киевлянам снизят тарифы на отопление и горячую воду

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12 февраля 2020, 10:54
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«Коммунальный рай» продлится недолго, ведь после принятия НКРЕКУ решение о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод, пластинки снова станут большими
«Коммунальный рай» продлится недолго, ведь после принятия НКРЕКУ решение о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод, пластинки снова станут большими

Как сообщает официальный сайт «Киевтеплоэнерго», тарифы на отопление снизились на 18%, а на горячую воду - на 16%. Это связано с тем, что цены на отопление и горячую воду устанавливаются в соответствии с актуальной ценой на газ в расчетном периоде.
В январе в домах со счетчиками стоимость 1 Гкал тепловой энергии составляет 1356,62 грн / Гкал - вместо установленной тарифом стоимости 1654,41 грн / Гкал. Для домов без счетчиков стоимость отопления 1 кв.м составляет 29,93 грн / кв.м при нормативном тарифе 38,5 грн / кв.м. Стоимость 1 куб. м горячей воды также уменьшилась примерно на 16 грн.
Точная сумма перерасчета в платежках указана отдельной строкой в ​​платежках за январь, которые киевляне получат в феврале. Всего в январе перерасчет за потребленные услуги составляет 326 млн грн. На сегодня это самый большой показатель в Украине.


#тариф #опалення #гаряча вода #перерахунок
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