В январе киевлянам снизят тарифы на отопление и горячую воду

«Коммунальный рай» продлится недолго, ведь после принятия НКРЕКУ решение о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод, пластинки снова станут большими

«Коммунальный рай» продлится недолго, ведь после принятия НКРЕКУ решение о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод, пластинки снова станут большими