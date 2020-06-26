Галицкая тройка: на кого ставит "Слуга народа" в самом "незеленом" регионе Украины

Наибольшие проблемы с электоральной результативностью как самого Зеленского, так и партии «Слуга народа» были и остаются в сердце Западной Украины

Наибольшие проблемы с электоральной результативностью как самого Зеленского, так и партии «Слуга народа» были и остаются в сердце Западной Украины

RegioNews продолжает серию публикаций о руководителях областных партийных организаций правящей партии. На очереди представители партии "Слуга народа" на Галичине: во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковских областях – наименее лояльных к ЗеКоманде.

Львовская область. Максим Козицкий

Председателю Львовской области добавили нагрузку: кроме привычных обязанностей главы ОГА ему теперь придется еще и отвечать перед Киевом за электоральные достижения не слишком успешной в области партии "Слуга народа". Такое комплексное испытание для главы области, где слишком быстро распространяется коронавирус и приверженность к "Европейской солидарности", может по результатам борьбы с обоими этими "пошестями" вылиться в неприятные выводы Банковой относительно целесообразности ставки на Козицкого.

Пока что выглядит так, будто в Киеве надеются на губернатора. И даже избрали именно его возглавить областную организацию партии. И это доверие вряд ли может конвертироваться в политическое влияние, как, например, это происходит в опорных регионах "СН". Ведь где-то на Днепропетровщине руководство партячейкой благодаря возможности формирования списков популярной здесь "Слуги народа" автоматически выводит назначенца в топ влиятельных людей области.

А вот на Львовщине этот алгоритм работает в обратном направлении, поскольку рейтинги "СН" колеблются где-то на уровне непреодоления проходных барьеров. И мало кто спешит покупать места на самолет, который вряд ли доберется до конечной точки.

По данным местной социологической компании Fama, еще весной 2020 года рейтинг "Слуги народа" просел до уровня 4%, тогда как порошенковськая "ЕС" имеет поддержку в 33,4%. Обходят президентскую партию также "Самопомощь" (19,3%), "Голос" (12,0%), "Свобода" (9,1%) и Украинская галицкая партия (5,5%).

Такое сокрушительное падение рейтинга партии, которая еще осенью прошлого года имела около 20% доверия львовян, заставляет руководство партии искать партнеров среди тех, кто находится в общем зачете на высших ступенях. Именно поэтому, вероятно, в последнее время активизировались разговоры о договоренности с мэром Львова Андреем Садовым, который якобы будет выдвигаться от "СН". Или, даже если обойдется и без прямого выдвижения, будет поддержан партией Зеленского. Ведь привлечение Садового в круг правящей коалиции на Львовщине позволит партии власти по крайней мере сохранить лицо и не оказаться без единого рычага влияния на местное самоуправление.

Вполне вероятно, что Козицький в этих договоренностях играет какую-то значимую роль. И именно поэтому стал ключевой фигурой политического проекта Зеленского. Но даже благодаря гипотетической договоренности с Садовым ему придется что-то делать и с целой областью, где ожидаемо будут побеждать выдвиженцы от "Европейской солидарности".

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Тернопольская область. Владимир Гевко

Брат известного шоумена и актера Виктора Гевка Владимир попал в обойму Зеленского еще на самом старте политической карьеры нынешнего президента. Именно Владимиру поручили быть представителем будущего президента на выборах. А учитывая то, что Тернопольщина дала достаточно хороший результат и обошлось без провалов и скандалов, Гевко благодаря франшизе Зе на досрочных выборах 2019 года попал в Верховную Раду.

Говорить, что Гевко имеет слишком серьезное влияние на эту галицкую область, не приходится. Однако рейтинги партии здесь по крайней мере не такие провальные, как на Львовщине. А потому возможность влиять на формирование предвыборных списков и выдвижения кандидатов в мэры от "СН" может несколько повысить влиятельность руководителя партийной ячейки.

Если же попытаться предсказать результаты местных выборов с нынешним рейтингом партии на Тернопольщине, то Гевку вряд ли удастся сколотить пропрезидентское большинство хотя бы в одной раде или ОТГ области. Не говоря уже о шансах на мэрство кандидатов от "СН" в областном центре и сколько-нибудь развитых городках области. Поэтому, "слугам" во главе с Гевком придется здесь, как и на Львовщине, искать компромиссы с местными элитами, поскольку навязать им свою игру вряд ли удастся.

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Ивано-Франковская область. Елена Винтоняк

Специфическим осложнением для власти на местных выборах на Прикарпатье станет наводнение, которое сейчас бушует в районах области. И можно предположить, что вся избирательная кампания будет строиться вокруг преодоления последствий большой воды, которая затронула многие тысячи местных жителей.

Ожидаемо, что в таких условиях результаты партии Владимира Зеленского напрямую будут зависеть от результатов работы местной и центральной власти. Если власть продемонстрирует реальную работу и предоставит ощутимую помощь, это повлияет на электоральные показатель. В случае же если местных оставят сам на сам с разрушенными инфраструктурой и домами, Елене Винтоняк нечего надеяться провести большие забеги "зеленых" в местном самоуправлении.

В этом контексте Ивано-Франковщина волею судьбы реально оказалась в роли своеобразного маркера эффективности новой власти, которая получит максимально объективную оценку своей деятельности на ближайших выборах.

Поэтому заботой Винтоняк на этих выборах будет не столько подбор кадров для партии, сколько выбивания ресурсов для показательности эффективности властной команды. Ну а результаты голосования покажут, насколько эффективной окажется ее работа на этом направлении.

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