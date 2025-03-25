Ракетная атака на Сумы: более 700 человек получили помощь в Пунктах Несокрушимости

фото: ГСЧС Сумщины

Спасатели продолжают аварийно-восстановительные работы в Сумах на месте российского ракетного удара 24 марта. Горожанам продолжают оказывать помощь

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Чрезвычайники демонтировали аварийные конструкции и временно восстановили 803 окна. В многоэтажках демонтировали 13 аварийных крупногабаритных оконных проемов.

"Психологи и медики ГСЧС оказали помощь 173 гражданам, в том числе 10 детям. В двух мобильных Пунктах Несокрушимости, развернутых спасателями, помощь получили 720 человек, среди них 76 детей", – говорится в сообщении.

В настоящее время работы временно остановлены. В то же время, мобильные Пункты Несокрушимости в Сумах работают круглосуточно.

Напомним, вчера 24 марта россияне нанесли ракетный удар по центру Сум.

Правоохранители сообщали, что взрывная волна повлекла за собой значительные разрушения домов, выбила окна и двери в многоэтажках. В частности, вспыхнули пожары, потерпели разрушения здания, среди них - школа.

В жилых домах и учебных заведениях, других помещениях повреждено более двух тысяч окон.

По словам президента Владимира Зеленского, известно о почти 90 пострадавших людях, среди которых 17 детей.