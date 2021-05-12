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12 травня 2021, 13:14 2121

Рада на чотири партії: соціологи опублікували новий рейтинг політсил

12 травня 2021, 13:14 2121
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Інші політичні партії не долають 5% бар'єр
Інші політичні партії не долають 5% бар'єр
Фото: з відкритих джерел
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У випадку проведення парламентських виборів найближчим часом до Верховної Ради України потрапили б чотири політичні партії. Першість досі тримає "Слуга народу".

Як передає RegioNews, про це йдеться в опитуванні, проведеному Соціологічною групою "Рейтинг".

Так, зазначається, що за партію "Слуга народу" готові віддати свої голоси 22,8% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати.

За "слугами" слідує партія "Європейська солідарність" - за неї готові віддати голоси 14,4% респондентів. За "Опозиційну платформу - За життя" - 13,7%, за "Батьківщину" - 12,2% опитаних.

Інші партії у рейтингу не долають прохідний бар'єр. Зокрема, Радикальну партію підтримують 3,7% опитаних, партію Шарія - 3,6%, партію "Українська стратегія Гройсмана" - 3,5%, ВО "Свобода" - 3,4%, партію "Сила і честь" - 3,2%, партію "За майбутнє" - 3,0%. Рейтинг інших політичних сил нижче 3%.

Зазначається, що порівняно з опитуванням, проведеним на початку квітня, усі чотири партії, які проходять в Раду, дещо втратили підтримку українців.

Дослідження тривало 23-27 квітня. Методом особистого формалізованого інтерв’ю було опитано 2000 мешканців України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Нагадаємо, 6 травня повідомлялось, що якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, найбільше голосів отримала б правляча партія "Слуга народу", за неї готові проголосувати 19% усіх опитаних і 28% респондентів, які прийдуть на дільниці.

вибори партїї рейтинг опитування голосування соціологія

 
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