Підозрювана у "справі Автомайдану" суддя Царевич повернулася на роботу в Печерський райсуд
Щоправда, вона не має власного кабінету
Щоправда, вона не має власного кабінету
Поновлена Верховним Судом на посаді судді Оксана Царевич повернулася на роботу у Печерський райсуд столиці.
Відповідна інформація оприлюднена на сайті суду, передає RegioNews.
Зокрема, Царевич значиться серед інших суддів Печерського райсуду. Щоправда, наразі у судді відсутній власний кабінет.
Як повідомлялося раніше, колишня суддя Печерського райсуду отримала підозру у справі Автомайдану. Очевидно, що мова йде про суддю Оксану Царевич.
Та 17 березня Верховний суд скасував указ президента про звільнення судді Оксани Царевич. Постанова Верховного Суду є остаточною й оскарженню не підлягає.
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