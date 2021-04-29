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29 квітня 2021, 15:15 10

Підозрювана у "справі Автомайдану" суддя Царевич повернулася на роботу в Печерський райсуд

29 квітня 2021, 15:15 10
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Щоправда, вона не має власного кабінету
Щоправда, вона не має власного кабінету
Фото з відкритих джерел
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Поновлена Верховним Судом на посаді судді Оксана Царевич повернулася на роботу у Печерський райсуд столиці.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті суду, передає RegioNews.

Зокрема, Царевич значиться серед інших суддів Печерського райсуду. Щоправда, наразі у судді відсутній власний кабінет.

Як повідомлялося раніше, колишня суддя Печерського райсуду отримала підозру у справі Автомайдану. Очевидно, що мова йде про суддю Оксану Царевич.

Та 17 березня Верховний суд скасував указ президента про звільнення судді Оксани Царевич. Постанова Верховного Суду є остаточною й оскарженню не підлягає.

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