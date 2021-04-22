Справу корупції ексголови облавтодору Вінниці передали до суду
22 квітня детективи НАБУ за процесуального керівництва САП завершили досудове розслідування кримінальної справи, у якій фігурує колишній керівник Служби автомобільних доріг у Вінницькій області.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає RegioNews.
За даними слідства, посадовець в обмін на гроші планував вирішити з керівником ОДА питання про погашення заборгованості коштом місцевого бюджету перед трьома приватними компаніями, які раніше поставили медичне обладнання на 47 млн грн одному з комунальних медичних закладів у Вінницькій області”, - йдеться в повідомленні.
В НАБУ зазначили, що дії підозрюваного кваліфіковані за ч.3 ст.369 КК України. Його затримали 8 жовтня 2020 року під час передачі першої частини хабара у розмірі 200 тис. грн.
Наступного дня чиновнику повідомили про підозру.
Нагадаємо, 8 жовтня 2020 року у Вінниці керівника облавтодору затримали за хабар в 4,2 млн грн.
Наступного дня суд відправив у СІЗО голову облавтодору Вінниці, який намагався підкупити голову ОДА.