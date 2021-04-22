Справу корупції ексголови облавтодору Вінниці передали до суду

У жовтні 2020 року його затримали під час передачі 200 тис. грн хабара голові Вінницької ОДА

У жовтні 2020 року його затримали під час передачі 200 тис. грн хабара голові Вінницької ОДА

Фото: nabu.gov.ua

22 квітня детективи НАБУ за процесуального керівництва САП завершили досудове розслідування кримінальної справи, у якій фігурує колишній керівник Служби автомобільних доріг у Вінницькій області.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, посадовець в обмін на гроші планував вирішити з керівником ОДА питання про погашення заборгованості коштом місцевого бюджету перед трьома приватними компаніями, які раніше поставили медичне обладнання на 47 млн грн одному з комунальних медичних закладів у Вінницькій області”, - йдеться в повідомленні.

В НАБУ зазначили, що дії підозрюваного кваліфіковані за ч.3 ст.369 КК України. Його затримали 8 жовтня 2020 року під час передачі першої частини хабара у розмірі 200 тис. грн.

Наступного дня чиновнику повідомили про підозру.

Нагадаємо, 8 жовтня 2020 року у Вінниці керівника облавтодору затримали за хабар в 4,2 млн грн.

Наступного дня суд відправив у СІЗО голову облавтодору Вінниці, який намагався підкупити голову ОДА.