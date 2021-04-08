Закарпатье по показателям заболеваемости соответствует "оранжевой" зоне - ОГА

Это первый день, когда в регионе зафиксированы такие показатели

Это первый день, когда в регионе зафиксированы такие показатели

Фото: из открытых источников

Согласно контрольным показателям эпидемической ситуации, Закарпатская область перешла на уровень "оранжевой" зоны карантина.

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