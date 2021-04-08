Закарпатье по показателям заболеваемости соответствует "оранжевой" зоне - ОГА
Согласно контрольным показателям эпидемической ситуации, Закарпатская область перешла на уровень "оранжевой" зоны карантина.
Об этом в Facebook сообщил председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков, передает RegioNews.
Сегодня первый день, когда по контрольным показателям эпидемической ситуации наша область вышла на уровень "оранжевой" зоны", - рассказал Полосков.
Он добавил, что по состоянию на утро 8 апреля загруженность коек с кислородом в области составляет 44.4%, общая загруженность "коронавирусных" больниц составляет 57%.
В течении 7 дней количество госпитализаций COVID-пациентов составляет 60 на 100 тысяч населения,
Для того, чтобы Государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о выводе Закарпатья с "красной зоны" нужно держать эти показатели не менее пяти дней, и дальше быть максимально ответственными друг перед другом", - подытожил глава ОГА.
Напомним, на Закарпатье "красную" зону могут отменить в ближайшее время - ОГА.
6 апреля в "красном" Ужгороде возобновили работу общественного транспорта.
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