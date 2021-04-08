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08 квітня 2021, 12:37 593

У Львові продовжили локдаун

08 квітня 2021, 12:37 593
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Посилені обмеження діятимуть до 19 квітня
Посилені обмеження діятимуть до 19 квітня
Фото з відкритих джерел
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Львів продовжив термін дії посилених карантинних заходів до 19 квітня. Таке рішення ухвалила регіональна комісія з надзвичайних ситуацій.

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення мера Львова Андрія Садового у Telegram.

Також комісія ухвалила рішення про розгортання 105 ліжок на базі міської дитячої клінічної лікарні для дітей з COVID. Крім цього, Львів закупить 4 кисневі станції для ковідних лікарень.

Окремо комісія ухвалить рішення про можливість роботи літніх терас, непродовольчих ринків, і відвідування початкової школи.

При цьому Львів попросив обласні лікарні надати місту додаткові ліжко-місця для пацієнтів.

"Нам треба об'єднати наші зусилля, щоб перемогти епідемію", - написав Садовий.

Нагадаємо, раніше Садовий заявив, що у Львові можуть зупинити авіаційне та залізничне сполучення.

коронавірус Україна карантин Львів Андрій Садовий

 
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