У Львові продовжили локдаун

Посилені обмеження діятимуть до 19 квітня

Посилені обмеження діятимуть до 19 квітня

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Львів продовжив термін дії посилених карантинних заходів до 19 квітня. Таке рішення ухвалила регіональна комісія з надзвичайних ситуацій.

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення мера Львова Андрія Садового у Telegram.

Також комісія ухвалила рішення про розгортання 105 ліжок на базі міської дитячої клінічної лікарні для дітей з COVID. Крім цього, Львів закупить 4 кисневі станції для ковідних лікарень.

Окремо комісія ухвалить рішення про можливість роботи літніх терас, непродовольчих ринків, і відвідування початкової школи.

При цьому Львів попросив обласні лікарні надати місту додаткові ліжко-місця для пацієнтів.

"Нам треба об'єднати наші зусилля, щоб перемогти епідемію", - написав Садовий.

Нагадаємо, раніше Садовий заявив, що у Львові можуть зупинити авіаційне та залізничне сполучення.