У Львові продовжили локдаун
Львів продовжив термін дії посилених карантинних заходів до 19 квітня. Таке рішення ухвалила регіональна комісія з надзвичайних ситуацій.
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення мера Львова Андрія Садового у Telegram.
Також комісія ухвалила рішення про розгортання 105 ліжок на базі міської дитячої клінічної лікарні для дітей з COVID. Крім цього, Львів закупить 4 кисневі станції для ковідних лікарень.
Окремо комісія ухвалить рішення про можливість роботи літніх терас, непродовольчих ринків, і відвідування початкової школи.
При цьому Львів попросив обласні лікарні надати місту додаткові ліжко-місця для пацієнтів.
"Нам треба об'єднати наші зусилля, щоб перемогти епідемію", - написав Садовий.
Нагадаємо, раніше Садовий заявив, що у Львові можуть зупинити авіаційне та залізничне сполучення.