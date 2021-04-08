"Укрзалізниця" зупинила рух приміських поїздів на "червоній" Хмельниччині

З 9 квітня в області оголошений "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19

З 9 квітня в області оголошений "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19

Фото: з відкритих джерел

За рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Хмельницької області "Укрзалізниця" від сьогодні, 8 квітня, тимчасово скасовує курсування приміських поїздів на території області.

Про це йдеться на сайті УЗ, передає RegioNews.

Приміські поїзди, які проходять транзитом через Хмельницьку область, посадку та висадку пасажирів на території області не здійснюватимуть", - йдеться у повідомленні.

При цьому рухомий склад скасованих приміських рейсів у Хмельницькій області буде задіяно на інших маршрутах з метою розвантаження напрямків.

У Львівській та Запорізькій областях приміські проїзди на даний час курсують без змін.

Нагадаємо, Хмельницька і Запорізька області офіційно потрапили до "червоної” зони.