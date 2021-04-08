"Укрзалізниця" зупинила рух приміських поїздів на "червоній" Хмельниччині
З 9 квітня в області оголошений "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19
З 9 квітня в області оголошений "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19
За рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Хмельницької області "Укрзалізниця" від сьогодні, 8 квітня, тимчасово скасовує курсування приміських поїздів на території області.
Про це йдеться на сайті УЗ, передає RegioNews.
Приміські поїзди, які проходять транзитом через Хмельницьку область, посадку та висадку пасажирів на території області не здійснюватимуть", - йдеться у повідомленні.
При цьому рухомий склад скасованих приміських рейсів у Хмельницькій області буде задіяно на інших маршрутах з метою розвантаження напрямків.
У Львівській та Запорізькій областях приміські проїзди на даний час курсують без змін.
Нагадаємо, Хмельницька і Запорізька області офіційно потрапили до "червоної” зони.
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Коронавірус, вибори Вірастюка, батл з Марцінківим: чим запам'яталися сто днів прикарпатського очільника Бойчука
Сто днів мера Чернівців Клічука: тотальна зміна керівної команди і продовження передвиборчих обіцянок