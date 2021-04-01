На Прикарпатті відновили підрахунок голосів на довиборах у Раду: Шевченко обігнав Кошулинського

Між Вірастюком та Шевченко майже 900 голосів різниці

Між Вірастюком та Шевченко майже 900 голосів різниці

На Івано-Франківщині на окрузі №87 відновили процес підрахунку голосів після голосування на довиборах у Раду - наразі пораховано понад 71% голосів виборців.

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