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01 квітня 2021, 08:41 306

На Прикарпатті відновили підрахунок голосів на довиборах у Раду: Шевченко обігнав Кошулинського

01 квітня 2021, 08:41 306
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На Івано-Франківщині на окрузі №87 відновили процес підрахунку голосів після голосування на довиборах у Раду - наразі пораховано понад 71% голосів виборців.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані ЦВК.

Станом на ранок 1 квітня, у перегонах лідирує висуванець "Слуги народу" Василь Вірастюк, який набрав 31,30% (11135 голосів виборців). На друге місце вийшов бізнесмен Олександр Шевченко - 28,83% (10257 голосів). На третє місце перемістився висуванець "Свободи" Руслан Кошулинський - він отримав 28,80% (10247 голосів).

Загальна кількість опрацьованих дільничних протоколів - 71,79%.

Нагадаємо, ЦВК знову змінила голову виборчої комісії на окрузі №87 - уже вдруге за два дні.

31 березня ОВК відновила роботу і зразу ж взяла "тайм-аут”.

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