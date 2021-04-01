На Прикарпатті відновили підрахунок голосів на довиборах у Раду: Шевченко обігнав Кошулинського
Між Вірастюком та Шевченко майже 900 голосів різниці
Між Вірастюком та Шевченко майже 900 голосів різниці
На Івано-Франківщині на окрузі №87 відновили процес підрахунку голосів після голосування на довиборах у Раду - наразі пораховано понад 71% голосів виборців.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані ЦВК.
Станом на ранок 1 квітня, у перегонах лідирує висуванець "Слуги народу" Василь Вірастюк, який набрав 31,30% (11135 голосів виборців). На друге місце вийшов бізнесмен Олександр Шевченко - 28,83% (10257 голосів). На третє місце перемістився висуванець "Свободи" Руслан Кошулинський - він отримав 28,80% (10247 голосів).
Загальна кількість опрацьованих дільничних протоколів - 71,79%.
Нагадаємо, ЦВК знову змінила голову виборчої комісії на окрузі №87 - уже вдруге за два дні.
31 березня ОВК відновила роботу і зразу ж взяла "тайм-аут”.
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Брудний Харків: Терехов відкриє під вибори нове звалище сміття за 1,2 млрд
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"