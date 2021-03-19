Працівники "Укрзалізниці” готують масштабний страйк та зупинку всіх поїздів

Залізничники планують зупинити всі перевезення

Залізничники планують зупинити всі перевезення

Фото: із відкритих джерел

Працівники “Укрзалізниці” планують розпочати масштабний страйк через два тижні, під час якого буде зупинений рух усіх видів поїздів та паралізовано всі перевезення.

Про це у Facebook повідомила голова тимчасової слідчої комісії Ради Юлія Гришина, передає RegioNews.

За словами Гришиної, колишній голова "Укрзалізниці” Володимир Жмак був відсутній на черговому засіданні комісії у зв’язку із лікарняним через COVID-19. На засіданні відбулася зустріч із однією з трьох профспілок "Укрзалізниці”.

Трудовий колектив у розпачі, через два тижні планується великий страйк із зупиненням всіх видів перевезень. З усіма цими матеріалами комісія вже працює", – заявила Гришина.

Нардеп додала, що на наступне засідання тимчасової слідчої комісії запросять керівництво Офісу Генерального прокурора, ДБР, МВС, СБУ, Державної фіскальної служби та НАБУ через незадовільну динаміку отримання інформації від правоохоронців.

Комісія була створена Верховною Радою в кінці січня 2021 року, вона має дати оцінку стану справ в "Укрзалізниці” та розслідувати зловживання на підприємстві у 2015-2020 роках.

Нагадаємо, раніше залізничники заявляли про попереджувальну акцію 31 березня, вони вважають, що керівництво "УЗ” ігнорує вимоги працівників.

17 березня Кабмін звільнив главу "Укрзалізниці" Жмака, обов'язки голови поклали на Івана Юрика.