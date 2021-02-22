У Харкові працівники СБУ затримали агента російської розвідки

Він намагався отримати інформацію з грифом "таємно” про розробку нового типу броні

Він намагався отримати інформацію з грифом "таємно” про розробку нового типу броні

Фото: Facebook

У Харкові співробітники Служби безпеки України затримали агента Генштабу ЗС Росії під час одержання технічної документації з розробки і виробництва українського танку Т-84БМ "Оплот".

Про це повідомив керівник пресцентру СБУ в Харківській області Владислав Абдула, передає RegioNews.

Відомо, що мешканець Харкова виїжджав на територію Російської Федерації, де був завербований військовою розвідкою. Чоловіка затримали 21 лютого о 13:00 біля одного із виходів станції метро "Героїв праці".

Ворожий агент намагався залучити співробітника харківського державного підприємства "ХКБМ ім. Морозова", яке здійснювало розробку танку. Під контролем оперативників СБУ агент отримав від працівника зразки технічних матеріалів та відпрацьованими каналами передав фотокопії представнику російської спецслужби", - йдеться в повідомленні.

Зрадника затримали "на гарячому" під час отримання повного комплекту технічної документації, яка має гриф обмеження доступу.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, СБУ викрила масштабну схему розкрадання коштів "Укрзалізниці" на ремонті мосту.