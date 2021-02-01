Екскерівника ДАБІ оголосили у розшук за підробку диплома

Топ-чиновник не виходить на зв’язок зі слідством

Топ-чиновник не виходить на зв’язок зі слідством

Фото з відкритих джерел

Повідомлено про підозру колишньому голові Державної архітектурно-будівельної інспекції України за фактом вчинення пособництва у підробленні офіційного документу та використанні при призначенні на посаду.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, колишній високопосадовець звернувся до невстановлених осіб з проханням видати йому завідомо підроблений документ – диплом про вищу освіту, надавши свої повні анкетні дані.

Після отримання підробленого диплому, підозрюваний звернувся до Міністерства освіти і науки України за свідоцтвом про визнання іноземного документу про освіту на території України. Також він використав вказаний диплом під час призначення на посаду голови ДАБІ.

Експосадовець неодноразово повідомлявся стороною обвинувачення про необхідність прибути до органу досудового розслідування для участі у проведенні слідчих та процесуальних дій, водночас жодного разу не з’явився, - повідомляють у відомстві.

Тому повідомлення про підозру експосадовцю направлено поштою і його оголошено у розшук.

Вочевидь, йдеться про колишнього главу ДАБІ Олексія Кудрявцева. У 2018 році комісія з питань держслужби заявила, що в нього фальшивий диплом. У грудні 2018 Кабінет міністрів звільнив його.

У жовтні минулого року повідомлялося, що міністр Чернишов просунув на посаду в.о. голови ДАБІ людину Кудрявцева. В ДАБІ можуть повернутися старі корупційні схеми.

Також повідомлялося, на Запоріжжі співробітник ДФС покривав нелегальну торгівлю.

Раніше у Києві СБУ затримала на хабарі чиновника Держекоінспекції.