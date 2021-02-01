18:18  01 февраля
СБУ проверяет возможный "российский след" среди связей Нескоромного, - Баканов
16:57  01 февраля
Глава Черкасской ОГА Скичко рассказал, будет ли сдавать депутатский мандат
17:50  01 февраля
Война на Донбассе: боевики четыре раза обстреляли силы ВСУ
UA | RU
UA | RU
01 февраля 2021, 20:29 63

Экс-руководителя ГАСИ объявили в розыск за подделку диплома

01 февраля 2021, 20:29 63
Читайте також українською мовою
Топ-чиновник не выходит на связь со следствием
Топ-чиновник не выходит на связь со следствием
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Сообщено о подозрении бывшему председателю Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины по факту совершения пособничества в подделке официального документа и использовании при назначении на должность.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, бывший чиновник обратился к неустановленным лицам с просьбой выдать ему заведомо подложный документ – диплом о высшем образовании, предоставив свои полные анкетные данные.

После получения поддельного диплома, подозреваемый обратился к Министерству образования и науки Украины за свидетельством о признании иностранного документа об образовании на территории Украины. Также он использовал указанный диплом при назначении на должность председателя ГАСИ.

Экс-чиновнику неоднократно сообщалось стороной обвинения о необходимости прибыть в орган досудебного расследования для участия в проведении следственных и процессуальных действий, в то же время он ни разу не явился, - сообщают в ведомстве.

Поэтому сообщение о подозрении экс-чиновнику направлено по почте и он объявлен в розыск.

Очевидно, речь идет о бывшем главе ГАСИ Алексее Кудрявцеве. В 2018 году комиссия по вопросам госслужбы заявила, что у него поддельный диплом. В декабре 2018 Кабинет министров уволил его.

В октябре прошлого года сообщалось, что министр Чернышов продвинул на должность и.о. главы ГАСИ человека Кудрявцева. В ГАСИ могут вернуться старые коррупционные схемы.

Также сообщалось, на Запорожье сотрудник ДФС покрывал нелегальную торговлю.

Ранее в Киеве СБУ задержала на взятке чиновника Госэкоинспекции.

СБУ диплом ГАСИ подделка Чиновник

СБУ проверяет возможный "российский след" среди связей Нескоромного, - Баканов
01 февраля 2021, 18:18
Дело Telegram-каналов: СБУ арестовала жену одного из лидеров "Антимайдана"
01 февраля 2021, 18:06
СБУ разоблачила сеть Telegram-каналов подконтрольную спецслужбам РФ
01 февраля 2021, 14:26
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
"Теплая ванна" для Филатова: мэр Днепра комфортно вошел в свою повторную каденцию
Шанс для Николаева: чем закончится "медовый месяц" мэра Сенкевича с новым руководством области
Все публикации »
Роман Шрайк
Юрий Бутусов
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua