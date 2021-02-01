Экс-руководителя ГАСИ объявили в розыск за подделку диплома
Сообщено о подозрении бывшему председателю Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины по факту совершения пособничества в подделке официального документа и использовании при назначении на должность.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.
По данным следствия, бывший чиновник обратился к неустановленным лицам с просьбой выдать ему заведомо подложный документ – диплом о высшем образовании, предоставив свои полные анкетные данные.
После получения поддельного диплома, подозреваемый обратился к Министерству образования и науки Украины за свидетельством о признании иностранного документа об образовании на территории Украины. Также он использовал указанный диплом при назначении на должность председателя ГАСИ.
Экс-чиновнику неоднократно сообщалось стороной обвинения о необходимости прибыть в орган досудебного расследования для участия в проведении следственных и процессуальных действий, в то же время он ни разу не явился, - сообщают в ведомстве.
Поэтому сообщение о подозрении экс-чиновнику направлено по почте и он объявлен в розыск.
Очевидно, речь идет о бывшем главе ГАСИ Алексее Кудрявцеве. В 2018 году комиссия по вопросам госслужбы заявила, что у него поддельный диплом. В декабре 2018 Кабинет министров уволил его.
В октябре прошлого года сообщалось, что министр Чернышов продвинул на должность и.о. главы ГАСИ человека Кудрявцева. В ГАСИ могут вернуться старые коррупционные схемы.
Также сообщалось, на Запорожье сотрудник ДФС покрывал нелегальную торговлю.