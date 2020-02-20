Бойовики віддали тіло загиблого в Луганській області українського воїна

20 лютого відбулося повернення з тимчасово окупованої території тіла військовослужбовця Збройних Сил України, який загинув у бою 18 лютого

Фото: Операція Об’єднаних сил

20 лютого відбулося повернення з тимчасово окупованої території тіла військовослужбовця Збройних Сил України, який загинув у бою 18 лютого

Про це повідомляє RegionNews з посиланням на пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

Наразі триває підготовка до транспортування тіла воїна до місця поховання та проведення ритуалу вшанування полеглого українського Героя.

Крім того, українській стороні вдалося отримати останки тіла ще одного українського військового - Тимощука Сергія Володимировича, який загинув ще в 2014 році під час виконання бойових завдань, захищаючи суверенітет та територальну цілісність України.

Нагадаємо, вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу Новотошківського, Горіхового, Кримського, Хутора Вільного. Внаслідок обстрілів загинув український військовий, ще п’ятеро отримали поранення.