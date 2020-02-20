Бойовики віддали тіло загиблого в Луганській області українського воїна
20 лютого відбулося повернення з тимчасово окупованої території тіла військовослужбовця Збройних Сил України, який загинув у бою 18 лютого
20 лютого відбулося повернення з тимчасово окупованої території тіла військовослужбовця Збройних Сил України, який загинув у бою 18 лютого
Про це повідомляє RegionNews з посиланням на пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.
Наразі триває підготовка до транспортування тіла воїна до місця поховання та проведення ритуалу вшанування полеглого українського Героя.
Крім того, українській стороні вдалося отримати останки тіла ще одного українського військового - Тимощука Сергія Володимировича, який загинув ще в 2014 році під час виконання бойових завдань, захищаючи суверенітет та територальну цілісність України.
Нагадаємо, вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу Новотошківського, Горіхового, Кримського, Хутора Вільного. Внаслідок обстрілів загинув український військовий, ще п’ятеро отримали поранення.
Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
14 лютого 2020, 15:59Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 16:48Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
18 лютого 2020, 14:12Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
15 лютого 2020, 13:56Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
14 лютого 2020, 16:43Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
14 лютого 2020, 17:59
- 18:55 20 лютого Заступником голови Чернігівської ОДА став активіст зі Львова
- 18:50 20 лютого На Волині знайшли повішеним сина екс-регіоналки
- 18:48 20 лютого Стало відомо, чому евакуйованих з Китаю розмістили в Нових Санжарах
- 18:42 20 лютого Керівнику Житомирської митниці повідомили про підозру у розтраті майна
- 18:31 20 лютого Розгляд апеляції голови Чернівецької облради Івана Мунтяна перенесли
- 18:31 20 лютого На Закарпатті затримали почесного консула з контрабандними цигарками
- 15:59 14 лютого Зеленський провів телефонну розмову з Путіним
- 16:48 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
- 14:12 18 лютого Бій на Донбасі: у Генштабі розказали про втрати ЗСУ
- 13:56 15 лютого Зеленський: Некоректно говорити "війна в Україні"
- 16:43 14 лютого Глава уряду розповів, навіщо українцям дві платіжки за тепло
- 17:59 14 лютого Резонансну доповідь по Україні видалили з сайту Мюнхенської конференції
Всі блоги »
Нардеп за 10 мільйонів. Хто з харківських важковаговиків побореться за "губернаторський" округ
19 лютого 2020, 19:05
Мерський фальстарт: Хто готується розділити Запоріжжя з Ахметовим
19 лютого 2020, 11:00
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
Гусєв Юрій Веніамінович
Голова Херсонської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації