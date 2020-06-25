Дело Гандзюк: прокуратура во второй раз завершила досудебное расследование в отношении Мангера и Левина

В ближайшее время материалы дела откроют стороне защиты

В ближайшее время материалы дела откроют стороне защиты

Фото: kh.suspilne.media

Офис генерального прокурора завершил досудебное расследование в отношении председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и помощника депутата облсовета Алексея Левина, подозреваемых в убийстве Екатерины Гандзюк.

Об этом в комментарии hromadske сообщил прокурор по делу Андрей Синюк, пишет RegioNews.

По его словам, в течение прошлых двух недель после возобновления расследования следователи собрали достаточно материалов и доказательств для обращения в суд с обвинительным актом. В ближайшее время материалы дела откроют стороне защиты.

Обьем дополнительных доказательств не является большим, и мы рассчитываем на быстрое ознакомление сторон с материалами производства", — сказал прокурор.

Напомним, 27 апреля Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генпрокурора завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника депутата облсовета Алексея Левина.

Однако активисты раскритиковали завершения досудебного расследования в деле о нападении на Гандзюк, заявив, что до конца расследования еще три месяца, а "ГПУ поддержала требования адвокатов Мангера".

В результате досудебное расследование в деле убийства активистки Екатерины Гандзюк возобновили и продлили до 29 июля.

По версии следствия, председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер вместе с Левиным заказали нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, что повлекло ее смерть.