Нардеп Василів оприлюднив записи обговорення відкатів у Тернопільській службі автодоріг

Співрозмовники на запису обговорюють суми хабарів з підрядників

Співрозмовники на запису обговорюють суми хабарів з підрядників

Народний депутат, член транспортного комітету Верховної Ради Ігор Василів оприлюднив записи, на яких люди з голосами голови Служби автомобільних доріг в Тернопільській області Ігоря Раїнчука і його радника Олега Виничука обговорюють корупційні схеми при будівництві доріг в області.

Аудіозаписи Василів опублікував на своїй сторінці в Facebook, пише RegioNews.

Сьогодні зранку на мою адресу прийшло повідомлення з посиланням на кілька відео, які залиті на файлообмінник. На одному з них голос, схожий на голос в. о. голови Служби автомобільних доріг в Тернопільській області, обговорює зі своїм радником на громадських засадах розмір відкату! Більш того, голос "радника" запевняє, що підрядникам це "доведуть", а "з нардепами працюємо ми ...", - описав він вміст записів.

Записи також оприлюднені на телеграм-каналі. Судячи із записів, "радник" пропонує віддати 1% "голові служби", а 1,5% залишити як "повітря", на випадок, "якщо будуть якісь проблеми". "Добре хлопцям, буде нормальна конструктивна розмова", - зазначає "радник" про майбутньому спілкуванні з підрядниками.

Так от, люди з голосами, схожими на голоси відвертих хабарюг, я пропоную вам піти і сьогодні ж написати явку з повинною і це, можливо, буде враховано, а з нардепами, які підпишуть з цього приводу колективну заяву в правоохоронні органи, попрацюю вже я", - написав нардеп.

Сьогодні вранці на мою адресу надійшло повідомлення з посиланням на кілька відео, які залиті на файлообмінник. На одному із них голос, схожий на голос т. в. о. голови Служба автомобільних доріг у Тернопільській області, обговорює зі своїм радником на общественных началах розмір відкату! Ба більше, голос "радника" запевняє, що підрядникам це "доведуть", а "з нардепами працюємо мі..." Так, чуваки з голосами, схожими на голоси відвертих хабарюг, я пропоную вам піти і сьогодні ж написати явку з повинною і це, можливо, буде враховано, а з нардепами, які підпишуть з цього приводу колективну заяву до правоохоронних органів, попрацюю вже я. Поки що публікую лише перше відео, є ще три. Також одне з цих відео з'єднання стало тутhttps://t.me/withoutunderwear/336 Опубліковано Ігором Василевим П'ятниця, 5 червня 2020 р.

Також нардеп повідомив, що це тільки перший опублікований запис з чотирьох, які є в його розпорядженні.

Нагадаємо, днями стало відомо про те, що на складах Держрезерву в Тернопільській області аудит виявив нестачу зерна на суму 800 млн грн. За цим фактом порушено кримінальну справу.