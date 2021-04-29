Політична розминка та депутатський театр. Довибори в парламент на Херсонщині вже на старті

Те, що відбулося на скандальній сесії Херсонської облраді - це піар та намагання мобілізувати своїх виборців показовими виступами місцевих лідерів ОПЗЖ, "ЄС" та "Батьківщини"

Те, що відбулося на скандальній сесії Херсонської облраді - це піар та намагання мобілізувати своїх виборців показовими виступами місцевих лідерів ОПЗЖ, "ЄС" та "Батьківщини"

На останній сесії Херсонської обласної ради сталася сутичка між нардепом минулого скликання, а нині депутатом облради від "Євросолідарності" Сергієм Хланем та його колегою з ОПЗЖ, першим заступником голови облради Єгором Устиновим. В принципі, нічого особливо дивного, якщо б за цією бійкою не можна було розгледіти майбутні вибори, вже призначені на 31 жовтня 2021 року. Адже саме Устинова називають ймовірним кандидатом від ОПЗЖ на дочасних виборах до Верховної Ради по округу №184, де після обрання Ігоря Колихаєва мером Херсона вивільнилося місце.

Раунд перший: "ЄС" проти ОПЗЖ

Приводом для бійки, відео якої розійшлося по ЗМІ та соцмережам, стало те, що Устинов під час так званої розминки почав оголошувати звернення до керівництва країни про застосування персональних санкцій щодо 5-го президента України Петра Порошенка. Зрозуміло, що до реальних проблем регіону, які мають вирішувати депутати облради, це звернення має таке ж відношення, як свиня до коня. І можна було спрогнозувати реакцію фракції "ЄС". Зрештою, Єгор Устинов не так давно так само провокував конфліктну ситуацію в області, "завівши" одного з партійних лідерів Юрія Бойка в місцеву школу, навколо якої ОПЗЖ намагалася розкрутити мовне питання.

Отже, до Устинова під час його спічу на сесії наблизився Сергій Хлань і зробив спробу повісити на депутата від ОПЗЖ плакат з написом "пособник окупанта" і намальованим російським прапором. Устинов та Хлань трохи почубилися, потім у конфлікт втрутилися інші депутати. З трибуни Устинов сказав з приводу інциденту, що, мовляв, якщо комусь подобається, коли їх називають "слугами 95–го кварталу", "слугами Москви", то "ми такого терпіти не будемо".

Голова облради Олександр Самойленко після виступу Устинова оголосив голосування по зверненню, яке підтримали 35 депутатів з 64-х. Усього голосували 56 депутатів, проти були сім, утрималися три, а 11 депутатів не голосували. Цікаво, що серед тих, хто підтримав заяву представника ОПЗЖ, був, наприклад, депутат фракції "Слуга народу" Дмитро Бутрій, який за часів Порошенка, як і, між іншим, наразі вже під час президентства Володимира Зеленського, займав і займає досі посаду першого заступника голови Херсонської ОДА. А в минулій каденції він був ще й у складі обласної фракції БПП (нині, як пишуть місцеві ЗМІ, він взагалі може стати заступником міського голови Херсона).

Так само підтримав звернення ОПЗЖ член фракції БПП в облраді минулого скликання, а нині також "слуга" Віктор Короленко (керівник департаменту охорони здоров’я ОДА і за Порошенка, і за Зеленського). Проголосував за це звернення й найголовніший представник "СН" в облраді – згаданий вище її спікер Самойленко. Плюс додали голосів представники фракції херсонського градоначальника Колихаєва "Нам тут жити". А ось фракція "ЄС" на знак протесту покинула сесійну залу, а через кілька днів потому видали заяву щодо грубого порушення законодавства під час роботи пленарного засідання V сесії Херсонської обласної ради.

Що ж до Хланя, то це не перша його публічна битва - у 2015 році під час сесії Каховської міськради він тоді ще в статусі нардепа почубився з міським депутатом від "Опоблоку" Павлом Філіпчуком. Скандал стався через те, що Філіпчук вирішив "привітати" з перемогою нового мера Каховки Андрія Дяченка (на вибрах-2020 він поступився мерським кріслом "слузі" Віталію Немирцю), вручивши тому продуктовий набір: пляшку горілки, палку ковбаси та банку консервів з написом "Каховка". Таким чином "опоблоківець" натякав, що Дяченко виграв вибори, підкупивши виборців їжею. Однак як тільки депутат поставив їжу на стіл, Хлань схопив палку ковбаси і став бити нею Філіпчука. Так що гарний "бойовий" досвід у Хланя є.

Раунд другий: Одарченко проти Устинова

Не голосував за нинішнє антипорошенківське звернення від ОПЗЖ депутат облради від "Батьківщини", нардеп минулих скликань та ексголова Херсонської ОДА Юрій Одарченко. Проте у нього була власна війна з Устиновим і "слугами народу", тому так вийшло, що він ще й не пройшов повз конфлікт навколо звернення по Порошенку мовчки.

Місцеві ЗМІ припускають, що "собака зарита" на довгобуді-мостопереході у Херсоні, який намагаються спорудити з 2012 року (першу чергу мостопереходу у рамках "Великого будівництва" обіцяють наразі закінчити до Дня незалежності). Як пишуть місцеві ЗМІ, Устинов на початку будівництва був першим заступником голови ОДА, а коли Одарченко очолив регіон у 2014 році (він займав цю посаду кілька місяців), то заявляв про розкрадання коштів на будівництві мостопереходу і про те, що розслідування гальмується (субпідрядник стверджував, що частина матеріалів, які мали бути використані на мостопереході, – у Донецьку). З того часу Одарченко періодично нагадує про розслідування.

А зараз до того ж він критикує і "Слугу народу" через зростання вартості будівництва і вимагає й тут розслідувань. Депутати обласної ради нинішньої каденції з подачі Одарченка навіть створили тимчасову контрольну комісію з вивчення ситуації, що склалася довкола цього будівництва. У лютому вони звернулися до Кабміну з цього приводу, зокрема, йшлося про те, що вартість будівництва з 2016 року зросла майже утричі. В ОДА, щоправда, пояснили, що вартість будівництва зросла, бо вимушені були змінити проєкт. Тим не менше, Одарченко продовжує наполягати на тому, що кошторисна вартість зросла необґрунтовано.

І як тільки на останній сесії облради почався виступ Одарченка на цю тему, у залі піднялися люди з плакатами про конфліктну ситуацію вже навколо будівельної компанії Юрія Віталійовича. Одарченко дав зрозуміти, що людей з плакатами під час його виступів "організовує" саме Устинов, і що голова облради, який представляє "СН", геть не проти таких акцій.

"Шановний Олександр Степанович (голова облради Олександр Степанович Самойленко – ред.), дивіться. Коли почалася тут бійка з Хланем, коли він назвав ОПЗЖ прислужниками, я думаю, це неправда, він неправильно це сказав. У нас виглядає, що сьогодні прислужники тут – це "слуги народу" у ОПЗЖ", - виголосив Одарченко. І зазначив, що Устинов провокує протистояння в облраді, а її голова "йде на поводу" у свого першого заступника.

Раунд третій: карти на стіл

До речі, уже на завершення цієї скандальної сесії висловився по темі провокацій, додавши "перцю", представник партії "Наш край", екскерівник Херсонської митниці, що був у минулій каденції заступником голови облради, Віталій Булюк.

Він, до слова, голосування по зверненню щодо Порошенка проігнорував. Булюк натомість розкрив карти навколо того, що відбувалося під час сесії з подачі першого віцеспікера Устинова, в усякому разі, можна назвати його версію подій цілком вірогідною. Спочатку Булюк висловив співчуття Устинову: мовляв, знає на власному досвіді, як це – коли безпідставно в чомусь звинувачують чи вішають ярлики.

"Але… не думав, що це скажу. Але скажу. Депутат Хлань - чесніший багатьох депутатів. Бо він не ховається за спини інших людей. Він іде сам, він щось каже, він кричить, нам це не подобається, і я підтримую – не треба було ходити з плакатом… Але депутат Хлань не веде сюди людей, які влаштовують безлад на сесіях обласної ради. Сьогодні на сесії обласної ради зайшли люди, які протягом останніх двох місяців виступають лише тоді, коли Одарченко виступає за мостоперехід (на тему мостопереходу – ред.). Якщо Одарченко буде виступати за якихось пташенят дрофи у Новотроїцькому районі, то цих людей не буде. І цих людей сьогодні у зал завів депутат нашого складу", - зазначив Булюк.

Він звернувся до голови облради з запитаннями, чи знає він депутата, який завів у сесійну залу людей протестувати проти Одарченка. Не отримавши відповіді, Булюк звернувся до Устинова і заявив: "Підтримую вас у вашому бої з Хланем, немає у Хланя права вас звинувачувати у сепаратизмі. Але і у вас немає права шельмувати депутата Одарченка".

Дементій Білий, політолог

Події під час сесії Херсонської обласної ради свідчать, що виборчий процес по виборам народного депутата у новокаховському окрузі вже йде повним ходом. А наші політики чомусь вважають, що виборцям не вистачає політичних серіалів, скандалів та бійок. Відповідно, ймовірні кандидати у народні депутати, що по сумісництву є депутатами обласної ради, вирішили забезпечити виборцям політичне шоу. Те, що відбувається зараз в облраді - це піар, намагання мобілізувати своїх виборців показовими виступами місцевих лідерів ОПЗЖ, "ЄС" та "Батьківщини".

Щодо ОПЗЖ, то вони вважають, що саме Нова Каховка – це їх базовий електорат, і тому вони хочуть перемогти на виборах по округу №184. Щоправда, чому вони зупинили свій вибір саме на Устинові, незрозуміло, адже він не є політиком першого та навіть другого-третього ряду. А це будуть вибори, на які можна чекати й "парашутистів" - політиків загальноукраїнського ґатунку, котрі зможуть значно підвищити масштаб та рівень передвиборчої боротьбі та, відповідно, ціну перемоги.

Щоб ОПЗЖ перемогла, їм треба виставляти дуже серйозну фігуру загальноукраїнського масштабу. Що стосується того, як проводить піар ОПЗЖ: якщо згадати про візит Бойка, про розпалювання мовного питання з їх боку, про нинішні політичні заяви, про організацію провокацій, то це гра із сірниками поряд з порохової бочкою. Враховуючи, що Херсонщина межує з тимчасово окупованим Кримом. І це дуже небезпечна гра, на мій погляд.