Политическая разминка и депутатский театр. Довыборы в парламент на Херсонщине уже на старте

То, что произошло на скандальной сессии Херсонского областного совета - это пиар и попытка мобилизовать своих избирателей показательными выступлениями местных лидеров ОПЗЖ, "ЄС" и "Батьківщини"

То, что произошло на скандальной сессии Херсонского областного совета - это пиар и попытка мобилизовать своих избирателей показательными выступлениями местных лидеров ОПЗЖ, "ЄС" и "Батьківщини"

На последней сессии Херсонского областного совета произошла стычка между нардепом прошлого созыва, а ныне депутатом облсовета от "Євросолідарності" Сергеем Хланем и его коллегой из ОПЗЖ, первым заместителем председателя облсовета Егором Устиновым. В принципе, ничего особенно удивительного, если бы за этой дракой нельзя было разглядеть будущие выборы, которые уже назначены на 31 октября 2021 года. Ведь именно Устинова называют вероятным кандидатом от ОПЗЖ на досрочных выборах в Верховную Раду по округу №184, где после избрания Игоря Колыхаева мэром Херсона освободилось место.

Раунд первый: "ЄС" против ОПЗЖ

Поводом для драки, видео которой разошлось по СМИ и соцсетям, стало то, что Устинов во время так называемой разминки начал объявлять обращение к руководству страны о применении персональных санкций в отношении 5-го президента Украины Петра Порошенко. Понятно, что к реальным проблемам региона, которые должны решать депутаты облсовета, это обращение имеет такое же отношение, как свинья к коню. И можно было спрогнозировать реакцию фракции "ЄС". В конце концов, Егор Устинов не так давно так же провоцировал конфликтную ситуацию в области, "заведя" одного из партийных лидеров Юрия Бойко в местную школу, вокруг которой ОПЗЖ пыталась раскрутить языковой вопрос.

Итак, к Устинову во время его спича на сессии приблизился Сергей Хлань и сделал попытку повесить на депутата от ОПЗЖ плакат с надписью "пособник оккупанта" и нарисованным российским флагом. Устинов и Хлань немного подрались, потом в конфликт вмешались другие депутаты. С трибуны Устинов сказал по поводу инцидента, что, мол, если кому-то нравится, когда их называют "слугами 95–го квартала", "слугами Москвы", то "мы такого терпеть не будем".

Глава облсовета Александр Самойленко после выступления Устинова объявил голосование по обращению, которое поддержали 35 депутатов из 64-х. Всего голосовали 56 депутатов, против были семь, воздержались трое, а 11 депутатов не голосовали. Интересно, что среди тех, кто поддержал заявление представителя ОПЗЖ, был, например, депутат фракции "Слуга народа" Дмитрий Бутрий, который во времена Порошенко, как и, между прочим, сейчас уже во время президентства Владимира Зеленского, занимал и занимает до сих пор должность первого заместителя главы Херсонской ОГА. А в прошлой каденции он был еще и в составе областной фракции БПП (сейчас, как пишут местные СМИ, он вообще может стать заместителем городского головы Херсона).

Поддержал обращение ОПЗЖ и член фракции БПП в облсовете прошлого созыва, а ныне также "слуга" Виктор Короленко (руководитель департамента здравоохранения ОГА и при Порошенко, и при Зеленском). Проголосовал за это обращение и самый главный представитель "СН" в облсовете – упомянутый выше его спикер Самойленко. Плюс добавили голосов представители фракции херсонского градоначальника Колыхаева "Нам тут жити". А вот фракция " ЄС " в знак протеста покинула сессионный зал, а несколько дней спустя выдала заявление относительно грубого нарушения законодательства во время работы пленарного заседания V сессии Херсонского областного совета.

Что же до Хланя, то это не первая его публичная битва - в 2015 году во время сессии Каховского горсовета он тогда еще в статусе нардепа подрался с городским депутатом от "Опоблока" Павлом Филипчуком. Скандал произошел из-за того, что Филипчук решил "поздравить" с победой нового мэра Каховки Андрея Дьяченко (на виборах-2020 он уступил мэрское кресло "слуге" Виталию Немирцу), вручив тому продуктовый набор: бутылку водки, палку колбасы и банку консервов с надписью "Каховка". Таким образом "оппоблоковец" намекал, что Дьяченко выиграл выборы, подкупив избирателей едой. Однако как только депутат поставил еду на стол, Хлань схватил палку колбасы и стал избивать ею Филипчука. Так что хороший "боевой" опыт у Хланя есть.

Раунд второй: Одарченко против Устинова

Не голосовал за нынешнее антипорошенковское обращение от ОПЗЖ депутат облсовета от "Батьківщини", нардеп прошлых созывов и экс-глава Херсонской ОГА Юрий Одарченко. Однако у него была собственная война с Устиновым и "слугами народа", поэтому так получилось, что он еще и не прошел мимо конфликта вокруг обращения по Порошенко молча.

Местные СМИ предполагают, что" собака зарыта "на долгострое-мостопереходе в Херсоне, который пытаются построить с 2012 года (первую очередь мостоперехода в рамках "Большого строительства" обещают сейчас закончить ко Дню независимости). Как пишут местные СМИ, Устинов в начале строительства был первым заместителем председателя ОГА, а когда Одарченко возглавил регион в 2014 году (он занимал эту должность несколько месяцев), то заявлял о хищении средств на строительстве мостоперехода и о том, что расследование тормозится (субподрядчик утверждал, что часть материалов, которые должны быть использованы на мостопереходе, – в Донецке). С тех пор Одарченко периодически напоминает о расследовании.

А сейчас к тому же он критикует и "Слугу народа" из-за роста стоимости строительства и требует и здесь расследований. Депутаты областного совета нынешней каденции с подачи Одарченко даже создали временную контрольную комиссию по изучению ситуации, сложившейся вокруг этого строительства. В феврале они обратились в Кабмин по этому поводу, в частности, речь шла о том, что стоимость строительства с 2016 года выросла почти втрое. В ОГА, правда, объяснили, что стоимость строительства выросла, потому что вынуждены были изменить проект. Тем не менее, Одарченко продолжает настаивать на том, что сметная стоимость выросла необоснованно.

И как только на последней сессии облсовета началось выступление Одарченко на эту тему, в зале поднялись люди с плакатами о конфликтной ситуации уже вокруг строительной компании Юрия Витальевича. Одарченко дал понять, что людей с плакатами во время его выступлений "организовал" именно Устинов, и что глава облсовета, который представляет "СН", совсем не против таких акций.

"Уважаемый Александр Степанович (председатель облсовета Александр Степанович Самойленко - ред.), смотрите. Когда началась тут драка с Хланем, когда он назвал ОПЗЖ прислужниками, я думаю, это неправда, он неправильно это сказал. У нас выглядит так, что сегодня прислужники здесь – это "слуги народа" у ОПЗЖ", - сказал Одарченко. И отметил, что Устинов провоцирует противостояние в облсовете, а его глава "идет на поводу" у своего первого заместителя.

Раунд третий: карты на стол

Кстати, уже в завершение этой скандальной сессии высказался по теме провокаций, добавив "перца", представитель партии "Наш край", экс-руководитель Херсонской таможни, который был в прошлой каденции заместителем главы облсовета, Виталий Булюк.

Он, к слову, голосование по обращению в отношении Порошенко проигнорировал. Булюк вместо этого раскрыл карты вокруг того, что происходило во время сессии с подачи первого вице-спикера Устинова, во всяком случае, его версию событий можно назвать вполне вероятной. Сначала Булюк выразил соболезнования Устинову: мол, знает на собственном опыте, как это – когда безосновательно в чем-то обвиняют или вешают ярлыки.

"Но... не думал, что это скажу. Но скажу. Депутат Хлань - честнее многих депутатов. Потому что он не прячется за спины других людей. Он идет сам, он что-то говорит, он кричит, нам это не нравится, и я поддерживаю – не надо было ходить с плакатом... Но депутат Хлань не ведет сюда людей, которые устраивают беспорядок на сессиях областного совета. Сегодня на сессии областного совета зашли люди, которые в течение последних двух месяцев выступают только тогда, когда Одарченко выступает за мостопереход (на тему мостоперехода - ред.). Если Одарченко будет выступать за каких-то птенцов дрофы в Новотроицком районе, то этих людей не будет. И этих людей сегодня в зал завел депутат нашего состава", - отметил Булюк.

Он обратился к главе облсовета с вопросами, знает ли он депутата, который завел в сессионный зал людей протестовать против Одарченко. Не получив ответа, Булюк обратился к Устинову и заявил: "Поддерживаю вас в вашем бое с Хланем, нет у Хланя права вас обвинять в сепаратизме. Но и у вас нет права шельмовать депутата Одарченко".

Дементий Белый, политолог

События во время сессии Херсонского областного совета свидетельствуют, что избирательный процесс по выборам народного депутата в новокаховском округе уже идет полным ходом. А наши политики почему-то считают, что избирателям не хватает политических сериалов, скандалов и драк. Соответственно, вероятные кандидаты в народные депутаты, которые по совместительству являются депутатами областного совета, решили обеспечить избирателям политическое шоу. То, что происходит сейчас в облсовете - это пиар, попытка мобилизовать своих избирателей показательными выступлениями местных лидеров ОПЗЖ, "ЄС" и "Батьківщини".

Относительно ОПЗЖ, то они считают, что именно Новая Каховка – это их базовый электорат, и поэтому они хотят победить на выборах по округу №184. Правда, почему они остановили свой выбор именно на Устинове, непонятно, ведь он не является политиком первого и даже второго-третьего ряда. А это будут выборы, на которые можно ждать и "парашютистов" - политиков общеукраинского уровня, которые смогут значительно повысить масштаб и уровень предвыборной борьбы и, соответственно, цену победы.

Чтобы ОПЗЖ победила, им надо выставлять очень серьезную фигуру общеукраинского масштаба. Что касается того, как проводит пиар ОПЗЖ: если вспомнить о визите Бойко, о разжигании языкового вопроса с их стороны, о нынешнем политическом заявлении, об организации провокаций, то это игра со спичками рядом с пороховой бочкой. Учитывая, что Херсонщина граничит с временно оккупированным Крымом. И это очень опасная игра, на мой взгляд.