Очільник Херсонщини Козир: свій серед чужих

Небагатослівний, стриманий, чужак для місцевої політичної еліти – це якщо коротко казати про Сергія Козиря, який з 1 березня 2021 року призначений головою Херсонської облдержадміністрації

Небагатослівний, стриманий, чужак для місцевої політичної еліти – це якщо коротко казати про Сергія Козиря, який з 1 березня 2021 року призначений головою Херсонської облдержадміністрації

Фото: khoda.gov.ua

Проте на Херсонщину Сергій Козир прибув раніше, у 2019 році, через розрекламований владою кадровий LIFT Володимира Зеленського – його призначили заступником тодішнього голови ОДА Юрія Гусєва. Козир координував питання будівництва, розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства, він, зокрема, відповідав за проєкти "Великого будівництва".

Про себе Козир розповідав журналістам так: сам з Донецька, пройшов шлях від робітника до керівника шахти. З початком війни на сході України перебрався у Дніпропетровську область, працював у Павлограді, в компанії ДТЕК начальником дільниці. На Херсонщину подався, бо почув, як Гусєв першим заявив про те, що тут розпочинається пілотний проєкт LIFT – ніякого іншого регіону на вибір тоді не було. До того часу на Херсонщині бував лише проїздом.

Цікаво, що після того, як Гусєв у грудні 2020-го очолив "Укрооборонпром", Козир в сенсі кар’єрного росту "підвіс" - його призначили лише тимчасово виконуючим обов’язки голови ОДА. Гусєв пояснив, що, мовляв, Зеленський вимагає закінчити ще один важливий для регіону проєкт: будівництво першої черги мостопереходу – довгобуду в обласному центрі, і все буде залежати від того, як Козир спрацює. Але призначення все ж відбулося у березні - раніше, ніж закінчення будівництва. Можливо, через те, що формувалося керівництво нових районів, а т.в.о. голови ОДА не має можливості подавати документи на призначення голів райдержадміністрацій. Цікаво, що посаду т.в.о. довірили саме йому, адже в ОДА залишався на той момент перший заступник голови ОДА Дмитро Бутрій. Останній, щоправда, дістався Гусєву від попередників, з часів президентства Петра Порошенка, тому, певне, стовідсоткової довіри не заслужив, на відміну від "новенького" Козиря.

Власне, для місцевої еліти Козир лишився "чужим". Не на камеру чиновники розповідають, що він сам тримається осторонь і ні до кого особливо не наближається – має своє коло довірених осіб, яких підтягнув на Херсонщину. Новий очільник регіону обережний у висловлюваннях, обачний, вміє прораховувати кроки. Наприклад, у День спротиву окупації Автономної Республіки Крим не виступив на площі перед ОДА, де "Нацкорпус" з партійною символікою "перехопив" мітинг, а провів брифінг у будівлі.

Він не помічений у великих корупційних чи політичних скандалах. Чітко виконує вказівки Києва: зараз головне його завдання – "Велике будівництво". Хоча все ж згаданий мостоперехід у Херсоні, який Зеленський дав завдання відкрити до 1 травня 2021 року, здадуть цьогоріч до Дня незалежності України. Ще раніше Козир з цього приводу пояснював: про дати він пам’ятає, але треба дотримуватися технології і дбати про безпеку, перш за все.

Певне, найбільше обговорення було через присутність Козиря під час відзначення в облмуздрамтеатрі Дня театру. ЗМІ оприлюднили повідомлення про "закриту вечірку" у херсонському театрі, на якій дефілювали напівоголені дівчата. Пізніше генеральний директор театру і депутат облради від партії мера Херсона Ігоря Колихаєва "Нам тут жити" Олександр Книга виправдався тим, що то бомонду показали номер з майбутнього мюзиклу, і відбулася у театрі не приватна вечірка, а запланований захід. А голові ОДА довелося виправдовуватися також і за відсутність маски: мовляв, усім присутнім на вході міряли температуру та всі гості пройшли через дезінфікуючу рамку. А маску він зняв під час нагородження артисток, потім - під час фотографування.

На думку журналіста Сергія Нікітенка, Козир передусім - кар’єрист. "Він це не приховує, ця посада для нього – лише сходинка на кар’єрній драбині. Він планує будувати кар’єру далі, не в Херсонській області", - каже Нікітенко. За його словами, місцевим він не те, що незручний, він - не свій, незрозумілий, він оточив себе людьми, яких "привіз" з собою.

Цікава ситуація виникла навколо радника Козиря – одесита Сергія Варчука. Як писало видання "Мост", Варчук вважається людиною Ігоря Коломойського і може стати заступником Козиря замість Дмитра Бутрія. Це ж видання повідомляє про те, що Варчук раніше претендував на посаду голови Херсонської ОДА, однак Юрій Гусєв переконав призначити Сергія Козиря. Втім, як стало відомо RegioNews, Сергій Варчук працював радником у патронатній службі лише з 6 по 19 квітня 2021 року.

Політолог Дементій Білий:

З приходом Сергія Козиря ми побачили, що головою облдержадміністрації може бути просто менеджер. Людина, яка не займається політикою, не ініціює переділ сфер впливу, не вводить нові корупційні схеми, не займається надмірним самопіаром, а лише виконує свої управлінські функції та реалізує завдання президентської програми.

Звісно, робити якісь оцінки діяльності перших місяців голови ОДА ще зарано: пройшло мало часу. До того ж, як ми знаємо, справжні якості управлінця проявляються в критичні моменти, яких, на щастя, поки що в нашій області не траплялося. А всі виклики припали на "каденцію" минулих очільників області: розміщення військових підрозділів та відродження захисних споруд на випадок російської агресії, відбудова територіальної оборони, розробка стратегії розвитку регіону, реалізація реформ децентралізації та залагодження конфліктів між громадами, зміни в медицині, вибори, боротьба з ковідом.

На всі ці минулі виклики розроблені "протоколи", які лише треба виконувати, та призначені відповідальні, яких треба контролювати. Фактично сьогодні головним завданням Сергія Козиря є реалізація запланованих раніше заходів на професійному рівні. І, як ми бачимо, у нового голови облдержадміністрації це виходить на пристойному рівні, без скандалів. Таким чином, Сергій Козир своїм особистим прикладом продемонстрував високий потенціал програми LIFT. Ми же пам'ятаємо, що завдяки "Ліфту" він обійняв посаду заступника голови ОДА. У зв'язку з цим вважаю, що нам треба повертати вимоги публічних конкурсів та прозорих вимог до кандидатів на управлінські посади. Можливо, тоді було б менше популізму, скандалів та амбіцій у чиновників.