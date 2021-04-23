Глава Херсонщины Козырь: свой среди чужих

Немногословный, сдержанный, чужак для местной политической элиты – это если коротко говорить о Сергее Козыре, который с 1 марта 2021 года назначен главой Херсонской облгосадминистрации

Немногословный, сдержанный, чужак для местной политической элиты – это если коротко говорить о Сергее Козыре, который с 1 марта 2021 года назначен главой Херсонской облгосадминистрации

Фото: khoda.gov.ua

Впрочем, на Херсонщину Сергей Козырь прибыл раньше, в 2019 году, через разрекламированный властью кадровый LIFT Владимира Зеленского – его назначили заместителем тогдашнего главы ОГА Юрия Гусева. Козырь координировал вопросы строительства, развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, он, в частности, отвечал за проекты "Большого строительства".

О себе Козырь рассказывал журналистам так: сам из Донецка, прошел путь от рабочего до руководителя шахты. С началом войны на востоке Украины перебрался в Днепропетровскую область, работал в Павлограде, в компании ДТЭК начальником участка. На Херсонщину подался, потому что услышал, как Гусев первым заявил о том, что здесь начинается пилотный проект LIFT – никакого другого региона на выбор тогда не было. До того времени на Херсонщине бывал только проездом.

Интересно, что после того, как Гусев в декабре 2020-го возглавил "Укрооборонпром", Козырь в смысле карьерного роста "подвис" - его назначили временно исполняющим обязанности главы ОГА. Гусев пояснил, что, мол, Зеленский требует закончить еще один важный для региона проект: строительство первой очереди мостоперехода – долгостроя в областном центре, и все будет зависеть от того, как Козырь сработает. Но назначение все же состоялось в марте - раньше, чем окончание строительства. Возможно, из-за того, что формировалось руководство новых районов, а врио главы ОГА не имеет возможности подавать документы на назначение глав райгосадминистраций. Интересно, что должность врио доверили именно ему, ведь в ОГА оставался на тот момент первый заместитель главы ОГА Дмитрий Бутрий. Последний, правда, достался Гусеву от предшественников, со времен президентства Петра Порошенко, поэтому, видимо, стопроцентного доверия не заслужил, в отличие от "новенького" Козыря.

Собственно, для местной элиты Козырь остался "чужим". Не на камеру чиновники рассказывают, что он сам держится в стороне и ни к кому особо не приближается – имеет свой круг доверенных лиц, которых подтянул на Херсонщину. Новый глава региона осторожен в высказываниях, осмотрителен, умеет просчитывать шаги. Например, в День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым не выступил на площади перед ОГА, где "Нацкорпус" с партийной символикой "перехватил" митинг, а провел брифинг в здании.

Он не замечен в крупных коррупционных или политических скандалах. Четко выполняет указания Киева: сейчас главная его задача – "Большое строительство". Хотя все же упомянутый мостопереход в Херсоне, который Зеленский дал задание открыть к 1 мая 2021 года, сдадут в этом году ко Дню независимости Украины. Еще раньше Козырь по этому поводу объяснял: о датах он помнит, но надо соблюдать технологии и заботиться о безопасности, прежде всего.

Наверное, самое большое обсуждение вызвало присутствия Козыря во время празднования в облмуздрамтеатре Дня театра. СМИ обнародовали сообщение о "закрытой вечеринке" в Херсонском театре, на которой дефилировали полуобнаженные девушки. Позже генеральный директор театра и депутат облсовета от партии мэра Херсона Игоря Колыхаева "Нам тут жити" Александр Книга оправдался тем, что это бомонду показали номер из будущего мюзикла, и состоялась в театре не частная вечеринка, а запланированное мероприятие. А главе ОГА пришлось оправдываться и за отсутствие маски: мол, всем присутствующим на входе мерили температуру и все гости прошли через дезинфицирующую рамку. А маску он снял во время награждения артисток, затем - во время фотографирования.

По мнению журналиста Сергея Никитенко, Козырь, прежде всего - карьерист. "Он это не скрывает, эта должность для него – лишь ступенька на карьерной лестнице. Он планирует строить карьеру дальше, не в Херсонской области", - говорит Никитенко. По его словам, местным он не то, что неудобный, он - не свой, непонятный, он окружил себя людьми, которых "привез" с собой.

Интересная ситуация возникла вокруг советника Козыря – одессита Сергея Варчука. Как писало издание " Мост", Варчук считается человеком Игоря Коломойского и может стать заместителем Козыря вместо Дмитрия Бутрия. Это же издание сообщает о том, что Варчук ранее претендовал на должность главы Херсонской ОГА, однако Юрий Гусев убедил назначить Сергея Козыря. Впрочем, как стало известно RegioNews, Сергей Варчук работал советником в патронатной службе лишь с 6 по 19 апреля 2021 года.

Политолог Дементий Белый:

С приходом Сергея Козыря мы увидели, что главой облгосадминистрации может быть просто менеджер. Человек, который не занимается политикой, не инициирует передел сфер влияния, не вводит новые коррупционные схемы, не занимается чрезмерным самопиаром, а лишь выполняет свои управленческие функции и реализует задачи президентской программы.

Конечно, делать какие-то оценки деятельности первых месяцев главы ОГА еще рано: прошло мало времени. К тому же, как мы знаем, настоящие качества управленца проявляются в критические моменты, которых, к счастью, пока что в нашей области не случалось. А все вызовы пришлись на" каденцию " прошлых руководителей области: размещение воинских подразделений и возрождение защитных сооружений на случай российской агрессии, восстановление территориальной обороны, разработка стратегии развития региона, реализация реформ децентрализации и улаживание конфликтов между громадами, изменения в медицине, выборы, борьба с ковидом.

На все эти прошлые вызовы разработаны "протоколы", которые только надо выполнять, и назначены ответственные, которых надо контролировать. Фактически сегодня главной задачей Сергея Козыря является реализация запланированных ранее мероприятий на профессиональном уровне. И, как мы видим, у нового главы облгосадминистрации это получается на приличном уровне, без скандалов. Таким образом, Сергей Козырь своим личным примером продемонстрировал высокий потенциал программы LIFT. Мы же помним, что благодаря "лифту" он занял должность заместителя главы ОГА. В связи с этим считаю, что нам надо возвращать требования публичных конкурсов и прозрачных требований к кандидатам на управленческие должности. Возможно, тогда было бы меньше популизма, скандалов и амбиций у чиновников.