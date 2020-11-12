09:34  12 листопада
Кількість хворих COVID-19 в Україні продовжує зростати: за добу більше 11 тисяч
10:16  12 листопада
У столичній Держспоживслужбі вважають, що карантин вихідного дня призведе до повного локдауну
08:11  12 листопада
За добу три обстріли: в штабі ООС розповіли про ситуацію на Донбасі
UA | RU
UA | RU
Сергій Ясюкевич журналіст Херсон [email protected]
12 листопада 2020, 13:00 21

Вибори мера у Херсоні: чи переможуть динозаври

12 листопада 2020, 13:00 21
Читайте также на русском языке
Херсонці оберуть міського голову у другому турі – це станеться вже 15 листопада
Херсонці оберуть міського голову у другому турі – це станеться вже 15 листопада
Читайте также
на русском языке

Як і прогнозували наші експерти, до фіналу мерських перегонів у Херсоні вийшли ексдепутат облради, чинний депутат Верховної Ради з групи партії "За майбутнє" Ігор Колихаєв (30,75%) та колишній мер і нардеп-"регіонал" часів Януковича Володимир Сальдо (17,09%). У кожного з них – партія свого імені, що вже пройшла у Херсонську міську раду. "Партія Ігоря Колихаєва "Нам тут жити!", набравши 23,09% голосів виборців, матиме 17 депутатів, а партія "Блок Володимира Сальдо" із 11,75% отримала 9 мандатів.

Колихаєв: темна конячка чи промінь світла?

Нардеп Колихаєв балотується в херсонські градоначальники як самовисуванець, хоча в парламенті входить у депутатську групу партії "За майбутнє", яку вважають політичним проєктом не лише Ігоря Палиці, а й його бізнес-партнера Ігоря Коломойського. Цікаво, що Колихаєва обрали до Верховної Ради по 184-му мажоритарному виборчому округу, куди Херсон не входить.

"В’їхав" він у виборчу мерську кампанію на динозаврах – на занедбаній ділянці біля готелю "Фрегат" влаштував Парк Юрського періоду. Його команда пояснювала, що так вони, по-перше, хотіли втішити дітей, які через карантинні обмеження не могли оздоровитися у літніх таборах, а, по-друге, прагнули продемонструвати, як можна швидко змінити на краще закинуту локацію: мовляв, так буде і з містом. Треба сказати, що ці колихаєвські динозаври стали у Херсоні мемом, вони навіть "закликають" йти на вибори з білбордів. Взагалі, його виборчу кампанію експерти оцінили, як дорогу і проведену грамотно.

Цікаво, що на останніх парламентських виборах він став єдиним, хто в області зміг перемогти кандидатів від "Слуги народу". До того часу Колихаєв був депутатом Херсонської облради у фракції БПП, директором кількох підприємств агроспрямування, займався благодійництвом. Власне, як депутат облради Колихаєв на сесіях не "засвітився". У ЗМІ писали про те, що Колихаєва підтримує шведсько-український підприємець Карл Стурен, який розвиває свій бізнес в Україні з середини 1990-х (один із засновників відомої компанії "Чумак", входить у десятку королів "зеленого тарифу").

Команда 49-річного Колихаєва дуже різношерста - наприклад, згадували про його помічника, ексголову Херсонської ОДА часів Януковича Миколу Костяка. Якщо заглянути у верхню частину списку кандидатів від цієї партії у міську раду, то під №1 пройшов депутат облради від БПП Юрій Рожков – бізнесмен та благодійник. Тут же чинна депутатка міськради (балотувалася на минулих виборах також від БПП), директорка однієї з шкіл Галина Лугова, яка, власне, з минулих виборів працює з Рожковим. Також у списку новообраних депутатів міської ради - настоятель храму Святої Олександри, відомий місцевий волонтер і капелан Андрій Калита.

Депутатом міськради від "НТЖ" став і Микола Дмитрієв - син члена міськвиконкому Сергія Дмитрієва та племінник депутата міськради від партії "Самопомочі" Андрія Дмитрієва. Як пишуть ЗМІ, Микола Дмитрієв в політиці раніше не був. Він займається сімейним фармацевтичним бізнесом. Андрій Дмитрієв теж пройшов у міську раду від партії Колихаєва, яка, до речі, повідомляє у соцмережах, що саме Андрій Дмитрієв – керівник депутатської групи "Нам тут жити!" і вже переймається вирішенням питання шестимісячної заборгованості з зарплати працівникам комунального підприємства "Херсонтеплоенерго", він навіть став ініціатором скликання позачергової сесії з цього питання.

Власне, Ігор Колихаєв при всій публічності свого статусу – і як депутат облради у свій час, і як нардеп, і як кандидат в мери - вважається "темною конячкою". Жодних публічних заяв щодо питань, які можуть спровокувати сплеск симпатій чи антипатій (по мовному питанню, наприклад). За винятком посту про те, що Херсон завжди буде українським і те, що він розмовляє українською, але йому "удобнее выражаться на русском". І що, мовляв, потрібно повернутися до теми проблем житлово-комунального господарства.

Експерти вважають, що таким чином Колихаєв намагається зберегти і "майданний" електорат, і відтягти на себе "синьо-білий" - тих, хто не хоче підтримувати Сальдо. Уникнув він і дебатів, на які його викликав конкурент Сальдо: відповідати на запитання колишнього мера, який мало не розвалив місто, не повинен і не збирається.

"Це його завдання дати вам зрозумілі відповіді, пояснивши, як комунальна власність стала його власною, чому підприємці платили йому данину за право вести в Херсоні свій бізнес, як він на чиновницьку зарплату став мільйонером і що він обіцяє сьогодні своїм союзникам за те, що ті підтримають його у другому турі. І таких питань до Володимира Васильовича у херсонців - не вагон, а товарний потяг! Так що мені, як я раніше і сказав, з цією людиною розмовляти нема про що", - наголосив Колихаєв.

Сальдо: хоче в рай, але гріхи не пускають

Ексмер Херсона протягом трьох каденцій у 2002 – 2012 роках, потім нардеп у фракції Партії регіонів, а нині чинний депутат міськради Володимир Сальдо – людина більш відома, але це той плюс, що переходить у мінус, тобто у антирейтинг. Бо навіть у дуже короткій пам'яті виборців, залишаються земельні та будівельні скандали часів його керівництва містом, а перед очима залишається спаплюжений при ньому будівлею ТРЦ "Суворовський" історичний центр Херсона. І хоч Сальдо вже на початку виборчої кампанії покаявся в цьому, мовляв, якби повернути час назад, то не дав би змінити проєкт ТРЦ, але "одоробло", як його називають херсонці, як стояло, так і стоїть, лише змінило власника. І вже акт відчаю – Сальдо сів на ескаватор, щоб зруйнувати в історичному центрі ще один будинок, який стояв закинутим і перетворився у притулок для безхатьків і наркоманів. Ймовірно, здобув голоси частини мешканців того району, проте знову потрапив під вогонь критики інших виборців, які хочуть, щоб історичний центр реставрували, а не руйнували.

Не можна не згадати і про його команду, яка разом з ним зайшла у міську раду. Тут, зокрема, батько та син: Ігор Семенчев – молодший (нині Антонівський селищний голова) та депутат міськради і керівник комунального підприємства "Гарантія" Ігор Семенчев - старший. Можна зазначити, що "Гарантія" не раз опинялася в епіцентрів скандалів та розслідувань, була під прицілом правоохоронних органів та громадськості. Одна історія з херсонськими ведмедями чого варта, коли керівник комунального підприємства, що опікується зоокутком, до останнього боровся за те, щоб клишоногі не поїхали у нацпарк, а лишилися у клітках. У списку Сальдо також опинився Ігор Пастух - ексначальник Чорноморського управління "Укртрансбезпеки" та колишній перший заступник нинішнього мера Херсона. ЗМІ та експерти вказують, що саме Пастух здійснює неофіційний контроль над "Блоком Сальдо".

Сальдо багато що можна закинути, але у політиці він почувається, як риба у воді і бореться до кінця. Досить згадати, як на останніх парламентських виборах він, намагаючись повернутися у Верховну Раду, вирішував проблеми з реєстрацією через суд. Нагадаємо, що причиною відмови у реєстрації стало те, що він тривалий час перебував не в Україні. Проте Сальдо аргументував своє право обиратися тим, що був поза межами країни не з власної волі – його викрали і утримували у Домініканській Республіці, ця історія прогриміла на всю Україну. Вибори у парламент тоді він програв, але на політичному рингу вистояв.

Сальдо – досвідчений політик, який вміє працювати у натовпі. Розповідають, він під час свого мерства мав радника, який навчав його, як працювати у критичних ситуаціях під час мітингів. В усякому разі, коли до мерії прийшли обурені невиплатою піврічної зарплати працівники КП "Херсонтеплоенерго" (ми про це згадували вище), то саме Володимир Васильович швиденько вийшов до них, щоб донести гарну новину – депутати виділили фінансову допомогу. Хоч ініціювали питання інші, голосувала сесія, але пішов до людей не чинний міський голова, а саме Сальдо. Як і скористався нагодою засвітитися, підтримавши учасників ініціативи "Save ФОП".

На користь Сальдо і антирейтинг нинішнього очільника Херсона Володимира Миколаєнка – на його фоні ексмер видається господарником.

То чи варто сподіватися Колихаєву, який у Херсоні до виборчого процесу був практично невідомим, на перемогу? З цим запитанням ми звернулися до наших експертів.

Політолог Володимир Молчанов

Сподіватися варто, бо у Колихаєва в Херсоні немає негативного рейтингу, і він мобілізував у свою команду багатьох авторитетних діячів. Та навіть якщо механічно об’єднати голоси за Сальдо, Опанащенка, Кияновського і Федіна (троє останніх - умовно "синьо-білі" кандидати, що вибули з перегонів після першого туру – ред.), то Колихаєв їх випереджає. Між тим, особистий антирейтинг Сальдо завадить йому отримати всі голоси ідеологічно близьких кандидатів. Натомість Колихаєву перепаде щось і від виборців "Слуги народу", і від "ЄС", і від "Батьківщини". Тому можна прогнозувати повторення ситуації Миколаєко - Мангер 2015 року - 70 на 30 на користь Колихаєва.

Стосовно змін для міста. Обидва кандидати розробили на диво непогані програми. Колихаєв, таке враження, що скопіював більшість розділів нашої громадської стратегії. І з олігархами-неплатниками за землю розібратися, і благоустрій з грошима ОСНам делегувати, і перевізників-псевдоорендарів поусувати, і структуру виконавчих органів переглянути, і припинити фінансування КП та позаконкурсне годування кишенькових депутатських ГО. Лишилось все це тільки виконувати. Натомість сальдівська програма ідеологічно примітивніша, суцільний благоустрій, але чітко прописана - що, де, коли і за рахунок чого.

Звісно, королів робить свита, і якщо Колихаєву можна обирати варіанти створення більшості, маючи 17 мандатів, і стільки ж у ідеологічно прийнятних "СН" та "ЄС" на двох, то у Сальдо лише один шлях - корумпувати когось цілою фракцією. Бо корумпуватися індивідуально можна, але ненадовго - відкличуть.

Політолог Дементій Білий

Якщо коротко, то за всіма оцінками було й залишається так: якщо у другий тур виходить Сальдо та Колихаєв, останній - перемагає. Тобто ми можемо сказати, що Ігор Колихаєв вже є практично міським головою. Про це говорить й впевнена перемога як самого Колихаєва, так й його партії. До речі, особистий рейтинг Колихаєва свідчить, що завдяки своїй яскравій кампанії він допоміг перемогти й своїй партії. Його результат в першому турі майже на 10 тисяч голосів є більшим.

І я вважаю, що антирейтинг Сальдо не дозволить йому стати міським головою. Хоча є кілька "але". Перше. Володимир Сальдо ще не досяг своєї так званої "електоральної стелі". Нагадаю, у 2015 році відразу після Майдану, коли він мав великий негативний рейтинг, то отримав 14 тисяч голосів при більшій явці. Зараз - 12,6 тисяч голосів при меншій явці, сильній кампанії й кількох сильних суперниках, які боролися з ним на одному електоральному полі (маю на увазі, в першу чергу, Михайла Опанащенка (ОПЗЖ), а також Василя Федіна й Артема Кияновського). Тобто, кількість голосів за Сальдо буде збільшуватися.

Друге. Ми знаємо, що явка у другому турі буде меншою. Й тепер найголовніше питання: виборець якого кандидата буде більш мотивованим прийти на виборчі дільниці? Кого зможуть мобілізувати два кандидати? Й яким чином ця мобілізація буде відбуватися? Прогноз: ми будемо дивитися на збільшення "чорного піару". Штаби будуть намагатися лякати херсонських виборців до останнього, щоб виборець прийшов та проголосував проти "більшого зла".

Суб'єктивно у Колихаєва й тут є переваги. Його ніхто не знає, тобто, немає навколо нього особистого негативу. Але навряд чи у виборця ж мотив прийти за нього голосувати. Щоби "що"? На це останнє "що" й повинен штаб Колихаєва відповісти. До речі, це питання стоїть й перед Володимиром Сальдо. Він повинен переконати тих, хто вагається, приходити на дільниці. В цих умовах активним громадянам треба добитися максимально чітких зобов'язань від кандидатів щодо оновлення господарства міста, більшої прозорості та підвищення відповідальності влади.

мер Херсон Місцеві вибори Миколаєнко Володимир другий тур
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Вибори мера Одеси: СБУ знайшла сотні фальшивих бюлетенів
11 листопада 2020, 20:37
У ЦВК назвали причини відсутності результатів місцевих виборів
11 листопада 2020, 19:54
Стали відомі результати виборів міських голів Запорізької області
11 листопада 2020, 17:18
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Вибори мера у Херсоні: чи переможуть динозаври
Краматорський фініш: хто буде контролювати перлину української оборонки
Всі публікації »
Денис Казанський
Артем Моісєєнко
Олександр Черненко
Всі блоги »