Вибори мера у Херсоні: чи переможуть динозаври

Херсонці оберуть міського голову у другому турі – це станеться вже 15 листопада

Херсонці оберуть міського голову у другому турі – це станеться вже 15 листопада

Як і прогнозували наші експерти, до фіналу мерських перегонів у Херсоні вийшли ексдепутат облради, чинний депутат Верховної Ради з групи партії "За майбутнє" Ігор Колихаєв (30,75%) та колишній мер і нардеп-"регіонал" часів Януковича Володимир Сальдо (17,09%). У кожного з них – партія свого імені, що вже пройшла у Херсонську міську раду. "Партія Ігоря Колихаєва "Нам тут жити!", набравши 23,09% голосів виборців, матиме 17 депутатів, а партія "Блок Володимира Сальдо" із 11,75% отримала 9 мандатів.

Колихаєв: темна конячка чи промінь світла?

Нардеп Колихаєв балотується в херсонські градоначальники як самовисуванець, хоча в парламенті входить у депутатську групу партії "За майбутнє", яку вважають політичним проєктом не лише Ігоря Палиці, а й його бізнес-партнера Ігоря Коломойського. Цікаво, що Колихаєва обрали до Верховної Ради по 184-му мажоритарному виборчому округу, куди Херсон не входить.

"В’їхав" він у виборчу мерську кампанію на динозаврах – на занедбаній ділянці біля готелю "Фрегат" влаштував Парк Юрського періоду. Його команда пояснювала, що так вони, по-перше, хотіли втішити дітей, які через карантинні обмеження не могли оздоровитися у літніх таборах, а, по-друге, прагнули продемонструвати, як можна швидко змінити на краще закинуту локацію: мовляв, так буде і з містом. Треба сказати, що ці колихаєвські динозаври стали у Херсоні мемом, вони навіть "закликають" йти на вибори з білбордів. Взагалі, його виборчу кампанію експерти оцінили, як дорогу і проведену грамотно.

Цікаво, що на останніх парламентських виборах він став єдиним, хто в області зміг перемогти кандидатів від "Слуги народу". До того часу Колихаєв був депутатом Херсонської облради у фракції БПП, директором кількох підприємств агроспрямування, займався благодійництвом. Власне, як депутат облради Колихаєв на сесіях не "засвітився". У ЗМІ писали про те, що Колихаєва підтримує шведсько-український підприємець Карл Стурен, який розвиває свій бізнес в Україні з середини 1990-х (один із засновників відомої компанії "Чумак", входить у десятку королів "зеленого тарифу").

Команда 49-річного Колихаєва дуже різношерста - наприклад, згадували про його помічника, ексголову Херсонської ОДА часів Януковича Миколу Костяка. Якщо заглянути у верхню частину списку кандидатів від цієї партії у міську раду, то під №1 пройшов депутат облради від БПП Юрій Рожков – бізнесмен та благодійник. Тут же чинна депутатка міськради (балотувалася на минулих виборах також від БПП), директорка однієї з шкіл Галина Лугова, яка, власне, з минулих виборів працює з Рожковим. Також у списку новообраних депутатів міської ради - настоятель храму Святої Олександри, відомий місцевий волонтер і капелан Андрій Калита.

Депутатом міськради від "НТЖ" став і Микола Дмитрієв - син члена міськвиконкому Сергія Дмитрієва та племінник депутата міськради від партії "Самопомочі" Андрія Дмитрієва. Як пишуть ЗМІ, Микола Дмитрієв в політиці раніше не був. Він займається сімейним фармацевтичним бізнесом. Андрій Дмитрієв теж пройшов у міську раду від партії Колихаєва, яка, до речі, повідомляє у соцмережах, що саме Андрій Дмитрієв – керівник депутатської групи "Нам тут жити!" і вже переймається вирішенням питання шестимісячної заборгованості з зарплати працівникам комунального підприємства "Херсонтеплоенерго", він навіть став ініціатором скликання позачергової сесії з цього питання.

Власне, Ігор Колихаєв при всій публічності свого статусу – і як депутат облради у свій час, і як нардеп, і як кандидат в мери - вважається "темною конячкою". Жодних публічних заяв щодо питань, які можуть спровокувати сплеск симпатій чи антипатій (по мовному питанню, наприклад). За винятком посту про те, що Херсон завжди буде українським і те, що він розмовляє українською, але йому "удобнее выражаться на русском". І що, мовляв, потрібно повернутися до теми проблем житлово-комунального господарства.

Експерти вважають, що таким чином Колихаєв намагається зберегти і "майданний" електорат, і відтягти на себе "синьо-білий" - тих, хто не хоче підтримувати Сальдо. Уникнув він і дебатів, на які його викликав конкурент Сальдо: відповідати на запитання колишнього мера, який мало не розвалив місто, не повинен і не збирається.

"Це його завдання дати вам зрозумілі відповіді, пояснивши, як комунальна власність стала його власною, чому підприємці платили йому данину за право вести в Херсоні свій бізнес, як він на чиновницьку зарплату став мільйонером і що він обіцяє сьогодні своїм союзникам за те, що ті підтримають його у другому турі. І таких питань до Володимира Васильовича у херсонців - не вагон, а товарний потяг! Так що мені, як я раніше і сказав, з цією людиною розмовляти нема про що", - наголосив Колихаєв.

Сальдо: хоче в рай, але гріхи не пускають

Ексмер Херсона протягом трьох каденцій у 2002 – 2012 роках, потім нардеп у фракції Партії регіонів, а нині чинний депутат міськради Володимир Сальдо – людина більш відома, але це той плюс, що переходить у мінус, тобто у антирейтинг. Бо навіть у дуже короткій пам'яті виборців, залишаються земельні та будівельні скандали часів його керівництва містом, а перед очима залишається спаплюжений при ньому будівлею ТРЦ "Суворовський" історичний центр Херсона. І хоч Сальдо вже на початку виборчої кампанії покаявся в цьому, мовляв, якби повернути час назад, то не дав би змінити проєкт ТРЦ, але "одоробло", як його називають херсонці, як стояло, так і стоїть, лише змінило власника. І вже акт відчаю – Сальдо сів на ескаватор, щоб зруйнувати в історичному центрі ще один будинок, який стояв закинутим і перетворився у притулок для безхатьків і наркоманів. Ймовірно, здобув голоси частини мешканців того району, проте знову потрапив під вогонь критики інших виборців, які хочуть, щоб історичний центр реставрували, а не руйнували.

Не можна не згадати і про його команду, яка разом з ним зайшла у міську раду. Тут, зокрема, батько та син: Ігор Семенчев – молодший (нині Антонівський селищний голова) та депутат міськради і керівник комунального підприємства "Гарантія" Ігор Семенчев - старший. Можна зазначити, що "Гарантія" не раз опинялася в епіцентрів скандалів та розслідувань, була під прицілом правоохоронних органів та громадськості. Одна історія з херсонськими ведмедями чого варта, коли керівник комунального підприємства, що опікується зоокутком, до останнього боровся за те, щоб клишоногі не поїхали у нацпарк, а лишилися у клітках. У списку Сальдо також опинився Ігор Пастух - ексначальник Чорноморського управління "Укртрансбезпеки" та колишній перший заступник нинішнього мера Херсона. ЗМІ та експерти вказують, що саме Пастух здійснює неофіційний контроль над "Блоком Сальдо".

Сальдо багато що можна закинути, але у політиці він почувається, як риба у воді і бореться до кінця. Досить згадати, як на останніх парламентських виборах він, намагаючись повернутися у Верховну Раду, вирішував проблеми з реєстрацією через суд. Нагадаємо, що причиною відмови у реєстрації стало те, що він тривалий час перебував не в Україні. Проте Сальдо аргументував своє право обиратися тим, що був поза межами країни не з власної волі – його викрали і утримували у Домініканській Республіці, ця історія прогриміла на всю Україну. Вибори у парламент тоді він програв, але на політичному рингу вистояв.

Сальдо – досвідчений політик, який вміє працювати у натовпі. Розповідають, він під час свого мерства мав радника, який навчав його, як працювати у критичних ситуаціях під час мітингів. В усякому разі, коли до мерії прийшли обурені невиплатою піврічної зарплати працівники КП "Херсонтеплоенерго" (ми про це згадували вище), то саме Володимир Васильович швиденько вийшов до них, щоб донести гарну новину – депутати виділили фінансову допомогу. Хоч ініціювали питання інші, голосувала сесія, але пішов до людей не чинний міський голова, а саме Сальдо. Як і скористався нагодою засвітитися, підтримавши учасників ініціативи "Save ФОП".

На користь Сальдо і антирейтинг нинішнього очільника Херсона Володимира Миколаєнка – на його фоні ексмер видається господарником.

То чи варто сподіватися Колихаєву, який у Херсоні до виборчого процесу був практично невідомим, на перемогу? З цим запитанням ми звернулися до наших експертів.

Політолог Володимир Молчанов

Сподіватися варто, бо у Колихаєва в Херсоні немає негативного рейтингу, і він мобілізував у свою команду багатьох авторитетних діячів. Та навіть якщо механічно об’єднати голоси за Сальдо, Опанащенка, Кияновського і Федіна (троє останніх - умовно "синьо-білі" кандидати, що вибули з перегонів після першого туру – ред.), то Колихаєв їх випереджає. Між тим, особистий антирейтинг Сальдо завадить йому отримати всі голоси ідеологічно близьких кандидатів. Натомість Колихаєву перепаде щось і від виборців "Слуги народу", і від "ЄС", і від "Батьківщини". Тому можна прогнозувати повторення ситуації Миколаєко - Мангер 2015 року - 70 на 30 на користь Колихаєва.

Стосовно змін для міста. Обидва кандидати розробили на диво непогані програми. Колихаєв, таке враження, що скопіював більшість розділів нашої громадської стратегії. І з олігархами-неплатниками за землю розібратися, і благоустрій з грошима ОСНам делегувати, і перевізників-псевдоорендарів поусувати, і структуру виконавчих органів переглянути, і припинити фінансування КП та позаконкурсне годування кишенькових депутатських ГО. Лишилось все це тільки виконувати. Натомість сальдівська програма ідеологічно примітивніша, суцільний благоустрій, але чітко прописана - що, де, коли і за рахунок чого.

Звісно, королів робить свита, і якщо Колихаєву можна обирати варіанти створення більшості, маючи 17 мандатів, і стільки ж у ідеологічно прийнятних "СН" та "ЄС" на двох, то у Сальдо лише один шлях - корумпувати когось цілою фракцією. Бо корумпуватися індивідуально можна, але ненадовго - відкличуть.

Політолог Дементій Білий

Якщо коротко, то за всіма оцінками було й залишається так: якщо у другий тур виходить Сальдо та Колихаєв, останній - перемагає. Тобто ми можемо сказати, що Ігор Колихаєв вже є практично міським головою. Про це говорить й впевнена перемога як самого Колихаєва, так й його партії. До речі, особистий рейтинг Колихаєва свідчить, що завдяки своїй яскравій кампанії він допоміг перемогти й своїй партії. Його результат в першому турі майже на 10 тисяч голосів є більшим.

І я вважаю, що антирейтинг Сальдо не дозволить йому стати міським головою. Хоча є кілька "але". Перше. Володимир Сальдо ще не досяг своєї так званої "електоральної стелі". Нагадаю, у 2015 році відразу після Майдану, коли він мав великий негативний рейтинг, то отримав 14 тисяч голосів при більшій явці. Зараз - 12,6 тисяч голосів при меншій явці, сильній кампанії й кількох сильних суперниках, які боролися з ним на одному електоральному полі (маю на увазі, в першу чергу, Михайла Опанащенка (ОПЗЖ), а також Василя Федіна й Артема Кияновського). Тобто, кількість голосів за Сальдо буде збільшуватися.

Друге. Ми знаємо, що явка у другому турі буде меншою. Й тепер найголовніше питання: виборець якого кандидата буде більш мотивованим прийти на виборчі дільниці? Кого зможуть мобілізувати два кандидати? Й яким чином ця мобілізація буде відбуватися? Прогноз: ми будемо дивитися на збільшення "чорного піару". Штаби будуть намагатися лякати херсонських виборців до останнього, щоб виборець прийшов та проголосував проти "більшого зла".

Суб'єктивно у Колихаєва й тут є переваги. Його ніхто не знає, тобто, немає навколо нього особистого негативу. Але навряд чи у виборця ж мотив прийти за нього голосувати. Щоби "що"? На це останнє "що" й повинен штаб Колихаєва відповісти. До речі, це питання стоїть й перед Володимиром Сальдо. Він повинен переконати тих, хто вагається, приходити на дільниці. В цих умовах активним громадянам треба добитися максимально чітких зобов'язань від кандидатів щодо оновлення господарства міста, більшої прозорості та підвищення відповідальності влади.