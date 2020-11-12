Выборы мэра в Херсоне: победят ли динозавры

Херсонцы выберут городского голову во втором туре – это произойдет уже 15 ноября

Херсонцы выберут городского голову во втором туре – это произойдет уже 15 ноября

Как и прогнозировали наши эксперты, в финал мэрской гонки в Херсоне вышли экс-депутат облсовета, действующий депутат Верховной Рады из группы партии "За майбутне" Игорь Колыхаев (30,75%) и бывший мэр и нардеп-"регионал" времен Януковича Владимир Сальдо (17,09%). У каждого из них – партия своего имени, которая уже прошла в Херсонский городской совет. "Партия Игоря Колыхаева "Нам тут жить!", набрав 23,09% голосов избирателей, будет иметь 17 депутатов, а партия "Блок Владимира Сальдо" с 11,75% получила 9 мандатов.

Колыхаев: темная лошадка или луч света?

Нардеп Колыхаев баллотируется в херсонские градоначальники как самовыдвиженец, хотя в парламенте входит в депутатскую группу партии "За майбутне", которую считают политическим проектом не только Игоря Палицы, но и его бизнес-партнера Игоря Коломойского. Интересно, что Колыхаева избрали в Верховную Раду по 184-му мажоритарному избирательному округу, куда Херсон не входит.

"Въехал" он в избирательную мэрскую кампанию на динозаврах – на заброшенном участке возле гостиницы "Фрегат" устроил Парк Юрского периода. Его команда объясняла, что так они, во-первых, хотели утешить детей, которые из-за карантинных ограничений не могли оздоровиться в летних лагерях, а, во-вторых, стремились продемонстрировать, как можно быстро изменить к лучшему заброшенную локацию: мол, так будет и с городом. Надо сказать, что эти колыхаевськие динозавры стали в Херсоне мемом, они даже "призывают" идти на выборы с билбордов. Вообще, его избирательную кампанию эксперты оценили, как дорогую и грамотно проведенную.

Интересно, что на последних парламентских выборах он стал единственным, кто в области смог победить кандидатов от "Слуги народа". К тому времени Колыхаев был депутатом Херсонского облсовета во фракции БПП, директором нескольких предприятий агропромышленного направления, занимался благотворительностью. Собственно, как депутат облсовета Колыхаев на сессиях не "засветился". В СМИ писали о том, что Колыхаева поддерживает шведско-украинский предприниматель Карл Стурен, который развивает свой бизнес в Украине с середины 1990-х (один из основателей известной компании "Чумак", входит в десятку королей "зеленого тарифа").

Команда 49-летнего Колыхаева очень разношерстная - например, вспоминали о его помощнике, экс-главе Херсонской ОГА времен Януковича Николае Костяке. Если заглянуть в верхнюю часть списка кандидатов от этой партии в городской совет, то под №1 прошел депутат облсовета от БПП Юрий Рожков – бизнесмен и благотворитель. Здесь же действующая депутат горсовета (баллотировалась на прошлых выборах также от БПП), директор одной из школ Галина Луговая, которая, собственно, с прошлых выборов работает с Рожковым. Также в списке новоизбранных депутатов городского совета - настоятель храма Святой Александры, известный местный волонтер и капеллан Андрей Калита.

Депутатом горсовета от "НТЖ" стал Николай Дмитриев - сын члена горисполкома Сергея Дмитриева и племянник депутата горсовета от партии "Самопомич" Андрея Дмитриева. Как пишут СМИ, Николай Дмитриев в политике раньше не был. Он занимается семейным фармацевтическим бизнесом. Андрей Дмитриев тоже прошел в городской совет от партии Колыхаева, которая, кстати, сообщает в соцсетях, что именно Андрей Дмитриев – руководитель депутатской группы "Нам тут жить!" и уже занимается решением вопроса шестимесячной задолженности по зарплате работникам коммунального предприятия "Херсонтеплоэнерго", он даже стал инициатором созыва внеочередной сессии по этому вопросу.

Собственно, Игорь Колыхаев при всей публичности своего статуса – и как депутат облсовета в свое время, и как нардеп, и как кандидат в мэры - считается "темной лошадкой". Никаких публичных заявлений относительно вопросов, которые могут спровоцировать всплеск симпатий или антипатий (по языковому вопросу, например). За исключением поста о том, что Херсон всегда будет украинским и то, что он разговаривает на украинском, но ему "удобнее выражаться на русском". И что, мол, нужно вернуться к теме проблем жилищно-коммунального хозяйства.

Эксперты считают, что таким образом Колыхаев пытается сохранить и "майданный" электорат, и оттянуть на себя "сине-белый" - тех, кто не хочет поддерживать Сальдо. Избежал он и дебатов, на которые его вызвал конкурент Сальдо: отвечать на вопросы бывшего мэра, который чуть не развалил город, не должен и не собирается.

"Это его задача дать вам вразумительные ответы, объяснив, как коммунальная собственность стала его собственной, почему предприниматели платили ему дань за право вести в Херсоне свой бизнес, как он на чиновничью зарплату стал миллионером и что он обещает сегодня своим союзникам за то, что те поддержат его во втором туре. И таких вопросов к Владимиру Васильевичу у херсонцев - не вагон, а товарный поезд! Так что мне, как я ранее и сказал, с этим человеком разговаривать не о чем", - подчеркнул Колыхаев.

Сальдо: хочет в рай, но грехи не пускают

Экс-мэр Херсона в течение трех каденций в 2002 – 2012 годах, затем нардеп во фракции Партии регионов, а ныне действующий депутат горсовета Владимир Сальдо – человек более известный, но это тот плюс, переходящий в минус, то есть в антирейтинг. Потому что даже в очень короткой памяти избирателей, остаются земельные и строительные скандалы времен его руководства городом, а перед глазами остается оскверненный при нем зданием ТРЦ "Суворовский" исторический центр Херсона. И хотя Сальдо уже в начале избирательной кампании покаялся в этом, мол, если бы вернуть время назад, то не дал бы изменить проект ТРЦ, но "одоробло", как его называют херсонцы, как стояло, так и стоит, только сменило владельца. И уже акт отчаяния – Сальдо сел на экскаватор, чтобы разрушить в историческом центре еще один дом, который стоял заброшенным и превратился в приют для бомжей и наркоманов. Вероятно, получил голоса части жителей того района, однако снова попал под огонь критики других избирателей, которые хотят, чтобы исторический центр реставрировали, а не разрушали.

Нельзя не упомянуть и о его команде, которая вместе с ним зашла в городской совет. Здесь, в частности, отец и сын: Игорь Семенчев – младший (ныне Антоновский поселковый голова) и депутат горсовета и руководитель коммунального предприятия "Гарантия" Игорь Семенчев - старший. Можно отметить, что "Гарантия" не раз оказывалась в эпицентров скандалов и расследований, была под прицелом правоохранительных органов и общественности. Одна история с херсонскими медведями чего стоит, когда руководитель коммунального предприятия, которое занимается зооуголком, до последнего боролся за то, чтобы косолапые не поехали в нацпарк, а остались в клетках. В списке Сальдо также оказался Игорь Пастух - экс-начальник Черноморского управления "Укртрансбезопасности" и бывший первый заместитель нынешнего мэра Херсона. СМИ и эксперты указывают, что именно Пастух осуществляет неофициальный контроль над "Блоком Сальдо".

Сальдо во многом можно упрекнуть, но в политике он чувствует себя, как рыба в воде и борется до конца. Достаточно вспомнить, как на последних парламентских выборах он, пытаясь вернуться в Верховную Раду, решал проблемы с регистрацией через суд. Напомним, что причиной отказа в регистрации стало то, что он длительное время находился не в Украине. Однако Сальдо аргументировал свое право избираться тем, что был за пределами страны не по собственной воле – его похитили и удерживали в Доминиканской Республике, эта история прогремела на всю Украину. Выборы в парламент тогда он проиграл, но на политическом ринге выстоял.

Сальдо – опытный политик, который умеет работать в толпе. Рассказывают, он во время своего мэрства имел советника, который учил его, как работать в критических ситуациях во время митингов. Во всяком случае, когда в мэрию пришли возмущенные полугодовой невыплатой зарплаты работники КП "Херсонтеплоэнерго" (мы об этом упоминали выше), то именно Владимир Васильевич быстренько вышел к ним, чтобы донести хорошую новость – депутаты выделили финансовую помощь. Хоть инициировали вопрос другие, голосовала сессия, но пошел к людям не действующий мэр, а именно Сальдо. Как и воспользовался возможностью засветиться, поддержав участников инициативы "Save ФЛП".

На пользу Сальдо и антирейтинг нынешнего главы Херсона Владимира Миколаенко – на его фоне экс-мэр кажется хозяйственником.

Стоит ли надеяться Колихаеву, который в Херсоне до избирательного процесса был практически неизвестным, на победу? С этим вопросом мы обратились к нашим экспертам.

Политолог Владимир Молчанов

Надеяться стоит, потому что у Колыхаева в Херсоне нет отрицательного рейтинга, и он мобилизовал в свою команду многих авторитетных деятелей. И даже если механически объединить голоса за Сальдо, Опанащенко, Кияновского и Федина (трое последних - условно "сине-белые" кандидаты, которые выбыли из гонки после первого тура – ред.), то Колыхаев их опережает. Между тем, личный антирейтинг Сальдо помешает ему получить все голоса идеологически близких кандидатов. Зато Колыхаеву перепадет что-то и от избирателей "Слуги народа", и от "ЕС", и от "Батькивщины". Поэтому можно прогнозировать повторение ситуации Миколаеко - Мангер 2015 года - 70 на 30 в пользу Колыхаева.

В отношении изменений для города. Оба кандидата разработали на удивление неплохие программы. Колыхаев, такое впечатление, что скопировал большинство разделов нашей общественной стратегии. И с олигархами-неплательщиками за землю разобраться, и благоустройство с деньгами ОСНам делегировать, и перевозчиков-псевдоорендаторов устранить, и структуру исполнительных органов пересмотреть, и прекратить финансирование КП и внеконкурсное кормления карманных депутатских ОО. Осталось все это только выполнять. Зато сальдовская программа идеологически примитивнее, сплошное благоустройство, но четко прописана - что, где, когда и за счет чего.

Конечно, королей делает свита, и если Колыхаеву можно выбирать варианты создания большинства, имея 17 мандатов, и столько же в идеологически приемлемых "СН" и "ЕС" на двоих, то у Сальдо лишь один путь - коррумпировать кого-то целой фракцией. Потому что коррумпироваться индивидуально можно, но ненадолго - отзовут.

Политолог Дементий Белый

Если коротко, то по всем оценкам было и остается так: если во второй тур выходит Сальдо и Колыхаев, последний - побеждает. То есть, мы можем сказать, что Игорь Колыхаев - уже практически городской голова. Об этом говорит и уверенная победа как самого Колыхаева, так и его партии. Кстати, личный рейтинг Колыхаева свидетельствует, что благодаря своей яркой кампании он помог победить и своей партии. Его результат в первом туре почти на 10 тысяч голосов больше.

И я считаю, что антирейтинг Сальдо не позволит ему стать городским головой. Хотя есть несколько "но". Первое. Владимир Сальдо еще не достиг своего так называемого "электорального потолка". Напомню, в 2015 году сразу после Майдана, когда он имел большой отрицательный рейтинг, то получил 14 тысяч голосов при большей явке. Сейчас - 12,6 тысяч голосов при меньшей явке, сильной кампании и нескольких сильных соперниках, которые боролись с ним на одном электоральном поле (имею в виду, в первую очередь, Михаила Опанащенко (ОПЗЖ), а также Василия Федина и Артема Кияновского). То есть количество голосов за Сальдо будет увеличиваться.

Второе. Мы знаем, что явка во втором туре будет меньше. И теперь главный вопрос: избиратель какого кандидата будет более мотивированным прийти на избирательные участки? Кого смогут мобилизовать два кандидата? И каким образом эта мобилизация будет происходить? Прогноз: мы будем смотреть на увеличение "черного пиара". Штабы будут пытаться пугать херсонских избирателей до последнего, чтобы избиратель пришел и проголосовал против "большего зла".

Субъективно у Колыхаева и здесь есть преимущества. Его никто не знает, то есть нет вокруг него личного негатива. Но вряд ли у избирателя мотив прийти за него голосовать. Чтобы "что"? На это последнее "что" и должен штаб Колыхаева ответить. Кстати, этот вопрос стоит и перед Владимиром Сальдо. Он должен убедить тех, кто сомневается, приходить на участки. В этих условиях активным гражданам надо добиться максимально четких обязательств от кандидатов по обновлению хозяйства города, большей прозрачности и повышения ответственности власти.