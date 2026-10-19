Фото: ОВА

Російські війська два дні поспіль не припиняють спроб знищити критичну інфраструктуру Житомирської області. В ніч на 19 жовтня під ударом ворога опинилися об'єкти енергетики регіону

Про це повідомляє начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко та пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Вночі на Житомирщині через ворожі удари на кількох локаціях виникли пожежі. Рятувальники ліквідували загоряння попри загрозу повторних ударів. Через постійні сигнали тривоги особовий склад та техніка відводилися у безпечні місця.

Попередньо, інформації про загиблих та постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Наразі енергетики працюють у посиленому режимі над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, в ніч на 19 жовтня Росія атакувала Київ ракетами. Унаслідок ворожої атаки загинула 21-річна дівчина, кількість постраждалих зросла до восьми.

Пошкоджена одна зі станцій метро на лівому березі столиці: наземні станції "Чернігівська" та "Лісова" на червоній гілці будуть тимчасово зачинені на вхід і вихід.

Внаслідок атаки в Ірпені на Київщині травмовані шестеро людей, зокрема троє дітей. Ще троє людей вважаються зниклими безвісти.