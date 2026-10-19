Фото: ОВА

Российские войска два дня подряд не прекращают попыток уничтожить критическую инфраструктуру Житомирской области. В ночь на 19 октября под ударом врага оказались объекты энергетики региона

Об этом сообщает начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко и пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Вночі на Житомирщині через ворожі удари на кількох локаціях виникли пожежы. Спасатели ликвидировали возгорание, несмотря на угрозу повторных ударов. Из-за постоянных сигналов тревоги личный состав и техника отводились в безопасные места.

Предварительно, информации о погибших и пострадавших в результате обстрела нет.

Энергетики работают в усиленном режиме над восстановлением электроснабжения.

Напомним, в ночь на 19 октября Россия атаковала Киев ракетами. В результате вражеской атаки погибла 21-летняя девушка, количество пострадавших возросло до восьми.

Повреждена одна из станций метро на левом берегу столицы: наземные станции "Черниговская" и "Лесная" на красной ветке будут временно закрыты на вход и выход.

В результате атаки в Ирпене на Киевщине травмированы шесть человек в том числе трое детей. Еще три человека считаются пропавшими без вести.