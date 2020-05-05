На Вінниччині через сильну зливу загинув чоловік
У Гайсинському, Бершадському та Погребищенському районах Винницької області сильні зливи з градом розмили дороги, затопили домогосподарства та призвели до загибелі людини.
Про це повідомили у ДСНС Вінницької області, пише RegioNews.
У селі Круподеринці Погребищенського району, під час зливи великим потоком води та мулу змило з дороги 49-річного місцевого жителя, який їхав на велосипеді по дорозі. Бійці ДСНС дістали загиблого чоловіка з замуленого узбіччя.
Стихія також понищила городи та садки, затопила вулиці і будинки. Вінничанин Олександр Оверчук опублікував відео затоплених та розмитих доріг на станції Липовець.
Погода сьогодні... Ст. Липовець зі сторони с. Чагів (Оратівський р-н) . Після грози з градом.Опубліковано Олександром Оверчуком Неділя, 3 травня 2020 р.
Директор Вінницького гідрометцентру Юрій Власов розповів у сюжеті "Суспільне. Вінниця”, що короткочасні дощі з протримаються в області до кінця тижня.
Вже з 8-9 травня на територію України прийде антициклон. Він принесе з собою ясну погоду та тепло без дощів. З наступного тижня середньодобова температура перевищить +15 градусів.
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