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06 жовтня 2026, 10:21

Роботизовані турелі вперше збили "Герань-5": заява Повітряних сил

06 жовтня 2026, 10:21
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Повітряні сили ЗСУ заявили про перше успішне застосування роботизованих турелей для знищення російських безпілотників, зокрема реактивних БпЛА типу "Герань-5"

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає RegioNews.

За його словами, роботизовані турелі вже змогли збивати навіть реактивні безпілотники. Під час роботи системи використовують машинний зір та технології штучного інтелекту, що, за словами Ігната, дає змогу мінімізувати людський фактор.

"Є вже збиття навіть реактивних БпЛА, навіть "Герань-5" з тих самих турелей", – зазначив Ігнат.

Водночас речник Повітряних сил уточнив, що наразі застосування таких турелей залишається обмеженим. Причина – невеликий радіус їхньої роботи, оскільки основним озброєнням системи є кулемет.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів, що для захисту від реактивних БпЛА в Києві вже встановили понад 12 спеціальних турелей. Ще вісім таких установок планують встановити в Київській області.

Окрім того, Україна розробила нову малу ракету "Ніка", призначену для перехоплення реактивних безпілотників типу "шахед".

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