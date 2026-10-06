Роботизированные турели впервые сбили "Герань-5": заявление Воздушных сил

Воздушные силы ВСУ заявили о первом успешном применении роботизированных турелей для уничтожения российских беспилотников, в том числе реактивных БПЛА типа "Герань-5"

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает RegioNews.

По его словам, роботизированные турели уже смогли сбивать даже реактивные беспилотники. При работе системы используют машинное зрение и технологии искусственного интеллекта, что, по словам Игната, позволяет минимизировать человеческий фактор.

"Есть уже сбитие даже реактивных БПЛА, даже "Герань-5" из тех же турелей", – отметил Игнат.

В то же время пресс-секретарь Воздушных сил уточнил, что сейчас применение таких турелей остается ограниченным. Причина – небольшой радиус их работы, поскольку основным вооружением системы является пулемет.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что для защиты от реактивных БпЛА в Киеве уже установили более 12 специальных турелей. Еще восемь таких установок планируется установить в Киевской области.

Кроме того, Украина разработала новую малую ракету "Ника" , предназначенную для перехвата реактивных беспилотников типа "шахед".