Москву та область атакували сотні дронів: у РФ заявили про 650 БпЛА

Фото: Exilenova+

Москва та Московська область зазнали масованої атаки безпілотників у ніч на 6 жовтня. Російська влада заявила про 650 БпЛА

Про це повідомили мер Москви Сергій Собянін, "Росавіація", російські ЗМІ та Telegram-канали, передає RegioNews.

На початку доби 6 жовтня "Росавіація" запровадила обмеження на роботу московських аеропортів "Внуково" та "Домодєдово". Згодом аналогічні заходи поширили на аеропорти "Шереметьєво"та "Жуковський".

Після 2:30 за київським часом Собянін заявив про нібито знищення 13 безпілотників, які прямували в бік Москви.

Водночас Exilenova+ та низка інших Telegram-каналів повідомляли про масовану атаку БпЛА на Московську область. За їхніми даними, безпілотники заходили в регіон із різних напрямків.

Вранці Собянін заявив, що у період з 20:30 5 жовтня до п'ятої ранку 6 жовтня (за московським часом – ред.) у напрямку Московської області летіли 650 БпЛА.

За словами російського чиновника, "більшу частину з них було знищено силами ППО на далеких рубежах. 105 безпілотників було знищено під час підльоту до Москви".

Також після 5 ранку "Росавіація" повідомила про відновлення роботи московських аеропортів.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

Нагадаємо, протягом 4 жовтня та в ніч на 5 жовтня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по важливих військових об’єктах російських окупантів. Зокрема, у районі Донецьк уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА, а також вузол зв’язку та місця зосередження живої сили противника.

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