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10 квітня 2025, 22:21

В Україні почали робити ЗРК на базі позашляховика

10 квітня 2025, 22:21
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Фото: 3-тя штурмова бригада
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Українські військові показали, як виглядає новий зенітно ракетний комплекс, який зробили з позашляховика. За словами захисників, старе залізо - не вирок

Про це повідомляє Мілітарний, передає RegioNews.

Український оборонний комплекс розробив зенітно-ракетний комплекс на базі позашляховика HMMWV. Такі зенітно ракетні комплекси вже отримала 3-тя окрема штурмова бригада. Воїни опублікували нові фото з цією системо.

Під час модернізації від HMMWV фахівці залишили лише одну платформу, а на неї встановили нову кабіну та пускову установку ракет. Крім того, на дах додали комплекси радіоелектронної боротьби проти FPV-дронів.

"Старе залізо — не вирок. Ми переосмислили платформу й залишили головне — маневровість і мобільність", - кажуть військові.

Ракета P-73 залежно від варіанту може захоплювати цілі в передню напівсферу на відстані від 20 (РМД-1) до 40 (РМД-2) кілометрів, у задню – до 300 метрів. Крім того, на озброєнні протиповітряної оборони в Україні на базі HMMWV також стоять комплекси AN/TWQ-1 Avenger, які застосовують відносно дешеві та розповсюджені ракети комлпексу FIM-92 Stinger.

Ці ракети дають можливість наносити ураження повітряним цілям на висотах до 3,8 км та дальностях до 5,5 км. Зазначається, що бойову машину озброїли 8 ракетами та 12,7-мм кулеметом Browning M2.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні створили дрон з дальністю дії 3 000 кілометрів. За словами президента Володимира Зеленського, цей винахід уже пройшов всі випробування.

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