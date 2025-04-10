Фото: 3-я штурмовая бригада

Украинские военные показали, как выглядит новый зенитно-ракетный комплекс, который сделали из внедорожника. По словам защитников, старое железо – не приговор

Об этом сообщает Милитарный, передает RegioNews.

Украинский оборонный комплекс разработал зенитно-ракетный комплекс на базе внедорожника HMMWV. Такие зенитно-ракетные комплексы уже получила 3-я отдельная штурмовая бригада. Воины опубликовали новые фото с этой системой.

В ходе модернизации от HMMWV специалисты оставили только одну платформу, а на нее установили новую кабину и пусковую установку ракет. Кроме того, на крышу добавили комплексы радиоэлектронной борьбы против FPV-дронов.

"Старое железо - не приговор. Мы переосмыслили платформу и оставили главное - маневровость и мобильность", - говорят военные.

Ракета P-73 в зависимости от варианта может захватывать цели в переднюю полусферу на расстоянии от 20 (РМД-1) до 40 (РМД-2) километров, в заднюю – до 300 метров. Кроме того, на вооружении противовоздушной обороны в Украине на базе HMMWV также стоят комплексы AN/TWQ-1 Avenger, которые применяют относительно дешевые и распространенные ракеты комплекса FIM-92 Stinger.

Эти ракеты позволяют наносить поражение воздушным целям на высотах до 3,8 км и дальностях до 5,5 км. Отмечается, что боевую машину вооружили 8 ракетами и 12,7 мм пулеметом Browning M2.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине создали дрон с дальностью действия 3000 километров. По словам президента Владимира Зеленского, настоящее изобретение уже прошло все испытания.