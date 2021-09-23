Допустив продаж вилученої під час обшуків тисячі тонн кукурудзи: ДБР підозрюють співробітника у службовій недбалості

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ДБР повідомило про підозру одному зі своїх співробітників за фактом службової недбалості

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Державне бюро розслідувань (ДБР) під час досудового розслідування за фактом службової недбалості повідомило про підозру одному зі своїх співробітників.

До служби у ДБР працівник обіймав посаду слідчого одного із відділів ДФС у Миколаївській області. Встановлено, що на попередньому місці служби під час досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчий допустив незаконний продаж вилученої під час обшуків кукурудзи вагою понад 1,2 тис. тонн, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, через його недбалість державному бюджету завдано збитків на суму 4,7 млн грн.

Як повідомлялося, на Закарпатті викрили схему розкрадання природних ресурсів: держава втратила 56 млн.

Раніше стало відомо, що екскерівника Одеського порту судитимуть за службову недбалість, що привела до шкоди у 142 млн грн.