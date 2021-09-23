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23 сентября 2021, 20:44 791

Допустил продажу изъятой во время обысков тысячи тонн кукурузы: ГБР подозревает сотрудника в служебной халатности

23 сентября 2021, 20:44 791
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Фото из открытых источников
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ГБР сообщило о подозрении одному из своих сотрудников по факту служебной халатности

Об этом сообщает пресс-служба ДБР, передает RegioNews.

Государственное бюро расследований (ГБР) во время досудебного расследования по факту служебной халатности сообщило о подозрении одному из своих сотрудников.

До службы в ГБР работник занимал должность следователя одного из отделов ДФС в Николаевской области. Установлено, что на предыдущем месте службы во время досудебного расследования в уголовном производстве следователь допустил незаконную продажу изъятой во время обысков кукурузы весом более 1,2 тыс. тонн, - говорится в сообщении.

В частности, из-за его халатности государственному бюджету нанесен ущерб на сумму 4,7 млн грн.

Как сообщалось, на Закарпатье разоблачили схему хищения природных ресурсов: государство потеряло 56 млн.

Ранее стало известно, что экс-руководителя Одесского порта будут судить за служебную халатность, которая привела к ущербу в 142 млн грн.

ГБР следствие халатность ущерб Госбюджет

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