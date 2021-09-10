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10 вересня 2021, 18:33 240

Нафтогаз на вимогу фіскалів сплатив до держбюджету 3 млрд грн ПДВ

10 вересня 2021, 18:33 240
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Фото з відкритих джерел
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Державна фіскальна служба довела факт ухилення від податків НАК 2Нафтогаз України" та змусила компанію сплатити до державного бюджету 3 млрд гривень податку на додану вартість

Про це повідомила пресслужба ДФС у Facebook, передає RegioNews.

Зазначається, що службові особи компанії "Нафтогаз Україна", починаючи з жовтня 2015 року, не завершили процедуру митного оформлення газу, придбаного у ВАТ "Газпром". Внаслідок цього до державного бюджету не надійшло 2,7 млрд грн ПДВ.

Тому в червні 2021 року працівники фіскальної служби провели обшуки в акціонерному товаристві та, зокрема, зібрали докази вчинення службовими особами НАК умисних дій з ухилення від сплати податків.

Представники державної компанії погодилися з аргументами слідства та сукупністю зібраних доказів і сплатили до державного бюджету податок на додану вартість в розмірі понад 3️ млрд грн, - ідеться в повідомленні.

Наразі документальне оформлення завершення процедури розмитнення природного газу та сплати коштів до бюджету триває. Крім того, вирішується питання щодо повідомлення про підозру службовим особам компанії в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України) та обрання їм запобіжних заходів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 15 тис. до 25 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, 11 червня фіскали обшукували "Нафтогаз" у справі на 2,7 млрд гривень.

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