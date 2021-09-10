Нафтогаз по требованию фискалов уплатил в госбюджет 3 млрд грн НДС

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Государственная фискальная служба доказала факт уклонения от налогов НАК "Нафтогаз Украины" и заставила компанию уплатить в государственный бюджет 3 млрд гривен налога на добавленную стоимость

Об этом сообщила пресс-служба ГФС в Facebook, передает RegioNews.

Отмечается, что служебные лица компании "Нафтогаз Украины", начиная с октября 2015 года, не завершили процедуру таможенного оформления газа, приобретенного у ОАО "Газпром". Вследствие этого в государственный бюджет не поступило 2,7 млрд грн НДС.

Поэтому в июне 2021 года работники фискальной службы провели обыски в акционерном обществе и, в частности, собрали доказательства совершения служебными лицами НАК умышленных действий по уклонению от уплаты налогов.

Представители государственной компании согласились с аргументами следствия и совокупностью собранных доказательств и уплатили в государственный бюджет налог на добавленную стоимость в размере более 3 млрд грн, - говорится в сообщении.

Сейчас документальное оформление завершения процедуры растаможки природного газа и уплаты средств в бюджет продолжается. Кроме того, решается вопрос об уведомлении о подозрении служебным лицам компании в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины) и избрании им мер пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 15 тыс. до 25 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось, 11 июня фискалы обыскивали "Нафтогаз" по делу на 2,7 млрд гривен.