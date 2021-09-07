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07 вересня 2021, 08:26 1328

Експосадовця Міноборони підозрюють у несплаті податків на три мільйони гривень

07 вересня 2021, 08:26 1328
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Фото: з відкритих джерел
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Колишнього голову ліквідаційної комісії держпідприємства Міноборони "Одеський завод будівельних матеріалів" підозрюють у несплаті податку на додану вартість у розмірі понад 3 мільйони гривень

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері Південного регіону, передає RegioNews.

За даними слідства, вказаний посадовець з метою ухилення від сплати податків у бухгалтерському обліку підприємства, в податковій декларації у листопаді 2019 року умисно не відобразив договір поставки та інші господарські операції, за якими на підприємство надійшли та були безпідставно витрачені грошові кошти в сумі 20 млн гривень.

В результаті цього до бюджету держави не надійшов податок на додану вартість на загальну суму понад 3 млн гривень", - зазначили в прокуратурі.

До суду вже направлено клопотання про обрання експосадовцю запобіжного заходу й готується подання про відсторонення його від займаної посади.

Раніше повідомлялось, що виконувачу обов’язків директора державного підприємства "Жовтневий спиртовий завод" повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на суму майже 182 мільйони гривень.

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