У СБУ встановили причетних до нападу на заступника голови АРМА

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Служба безпеки встановила людей, відповідальних за замовний напад на заступника голови Агентства з розшуку та менеджменту активів Володимира Павленка

Про це повідомили у СБУ, пише RegioNews.

До нападу причетні три особи, дві з них - вихідці з кримінальних кіл. Згідно зі свідченнями затриманих, спочатку від них вимагали побити і відрізати Павленку вухо або палець, а потім це "завдання" замінили на "всадити 2 кулі в руку і ногу".

"Злочинці отримали передоплату за вчинення злочину. Перший транш, який їм передали замовники, склав 10 тис.доларів", - йдеться в повідомленні.

Затримані також передали виконавцю інформацію про особу потерпілого, транспортні засоби та інші персональні дані.

Нагадаємо, що на Павленка було здійснено замах 4 червня. Невідомі здійснили кілька пострілів з вогнепальної зброї й втекли з місця події. Павленка госпіталізували. Його стан оцінювали як середнього ступеня тяжкості.

Згодом Павленко назвав ймовірну причину замаху на нього.