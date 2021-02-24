В Україні дозволили змінювати по батькові з 14 років
Раніше це можна було здійснити у разі зміни батьком дитини власного імені або у разі виключення відомостей про нього, як батька
Раніше це можна було здійснити у разі зміни батьком дитини власного імені або у разі виключення відомостей про нього, як батька
Кабінет міністрів дозволив українцям після 14 років змінювати ім'я по батькові. Раніше це можна було здійснити у разі зміни батьком дитини власного імені або у разі виключення відомостей про нього, як батька.
Постанова ухвалена під час засідання уряду 24 лютого, пише RegioNews.
Відтепер фізична особа, яка досягла 14 років, може змінити своє ім'я по батькові за власним розсудом. Крім того, урядом передбачена можливість подавати та розглядати заяву про повторну зміну по батькові.
Нагадаємо, 3 листопада українцям дозволили змінювати по батькові. Відповідний законопроєкт №2450 Верховна Рада схвалила в другому читанні.
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