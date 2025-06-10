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10 червня 2025, 21:12

"Там наша піхота зможе стримати ворога": Бутусов пояснив, куди наімовірніше зможе просунутися РФ на Сумщині

10 червня 2025, 21:12
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Фото: скрін
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Журналіст і військовий Юрій Бутусов прокоментував ситуацію на Сумщині. За його словами, зараз просування росіян відбувається там, де немає щільних лісових масивів

Про це журналіст, військовий 13ї бригади НГУ "Хартія" Юрій Бутусов розповів в етері "Свобода Live", передає RegioNews.

На думку Юрія Бутусова, російська армія наімовірніше зможе просунутися впритул до лісових масивів. Це за 15-20 кілометрів від Сум.

"І вже там, де будуть у наших військ фактично прикриті лісами логістичні маршрути і передові позиції, там наша піхота зможе стримати ворога і просування його буде зупинено. Просування наразі відбувається на тих ділянках, де щільних лісових масивів нема", - додав військовий.

При цьому секретар комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко зазначив, що більшість фортифікацій (зокрема, в Сумській області), не відповідають реаліям сучасної війни. Адже вони не захищені від дронів. Водночас Костенко підкреслив, що зараз українське командування намагається підсилити Сумський напрямок.

"Я вважаю, що сили і засоби у нас є. І зараз туди, наскільки я знаю, перекидаються резерви з різних спецпідрозділів... Коли противник говорить про сіру або про буферну зону, бере ширину 20 км і починає робити такий коридор. У них немає сил, щоб зробити цю зону по всій території кордону з Україною. [...] Я думаю, що їхнє завдання буде підійти на відстань гарматного пострілу до Сум і тероризувати його", - зазначив Роман Костенко.

Нагадаємо, раніше в Сумській ОВА повідомляли, що продовжується робота над посиленням антидронового покриття, розгортаються мобільні вогневі групи. За словами голови ОВА Олега Григорова, допомагають військовим підприємці, волонтери та небайдужі громадяни.

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