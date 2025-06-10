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10 июня 2025, 21:12

"Там наша пехота сможет сдержать врага": Бутусов объяснил, куда, скорее всего, сможет продвинуться РФ на Сумщине

10 июня 2025, 21:12
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Фото: скрин
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Журналист и военный Юрий Бутусов прокомментировал ситуацию в Сумской области. По его словам, сейчас продвижение россиян происходит там, где нет плотных лесных массивов

Об этом журналист, военный 13-й бригады НГУ "Хартия" Юрий Бутусов рассказал в эфире "Свобода Live", передает RegioNews.

По мнению Юрия Бутусова, российская армия, скорее всего, сможет продвинуться вплотную к лесным массивам. Это в 15-20 километрах от Сум.

"И уже там, где будут у наших войск фактически прикрыты лесами логистические маршруты и передовые позиции, там наша пехота сможет сдержать врага и продвижение будет остановлено. Продвижение сейчас происходит на тех участках, где плотных лесных массивов нет", - добавил военный.

При этом секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко отметил, что большинство фортификаций (в частности, в Сумской области) не отвечают реалиям современной войны. Они ведь не защищены от дронов. В то же время Костенко подчеркнул, что сейчас украинское командование пытается усилить Сумское направление.

"Я считаю, что силы и средства у нас есть. И сейчас туда, насколько я знаю, опрокидываются резервы из разных спецподразделений... Когда противник говорит о серой или о буферной зоне, берет ширину 20 км и начинает делать такой коридор. У них нет сил, чтобы сделать эту зону по всей территории границы с Украиной. [...] Я думаю, что их задача будет подойти на расстояние пушечного выстрела в Сумы и терроризировать его", - отметил Роман Костенко.

Напомним, ранее в Сумской ОВА сообщали, что продолжается работа над усилением антидронового покрытия, разворачиваются мобильные огневые группы. По словам главы ОВА Олега Григорова, помогают военным предприниматели, волонтеры и неравнодушные граждане.

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