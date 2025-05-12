Третя атака БпЛА за день: росіяни не припиняють обстріли Сумщини

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У Сумській громаді втретє за понеділок, 12 травня, зафіксована атака російського дрона, поранений цивільний

Про це повідомила Сумська МВА, передає RegioNews.

"Втретє за сьогодні російський БПЛА атакував Сумську громаду. Поранений цивільний у Стецьківському старостаті", – йдеться у повідомленні.

Раніше в Сумах внаслідок атаки російського дрона є один загиблий та троє поранених – дрон влучив в авто енергетиків.

Крім того, вранці два безпілотники атакували околицю Сумської громади. Уражено автівки та будинки. Обійшлося без поранених.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська здійснили майже 90 обстрілів по 33 населених пунктах у 12 територіальних громадах області.