На Сумщині прикордонники припинили незаконний обіг продукції на 5 млн грн

фото: ДПСУ

У Сумській області за матеріалами прикордонників припинено незаконний обіг підакцизних товарів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

За даними слідства, житель Сум спільно з помічниками, налагодив лінію з виготовлення, зберігання, незаконного продажу й розповсюдження підакцизних товарів – електронних сигарет.

В результаті проведення слідчих дій виявлено та вилучено біля 1000 електронних сигарет в асортименті, близько 12 тис. шт. готових рідин для електронних сигарет, грошові кошти в сумі біля 20 тис. грн, банківські картки, мобільні телефони та інші речі, які вказують на протиправну діяльність.

Орієнтовна сума вилученого майна склала біля 5 млн грн.

Наразі триває досудове розслідування. На вилучену продукцію накладено арешт, призначено низку експертиз.

Нагадаємо, на Сумщині прикордонники знищили російські безпілотники.