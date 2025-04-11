В Сумской области пограничники прекратили незаконное обращение продукции на 5 млн грн

фото: ГПСУ

В Сумской области по материалам пограничников пресечено незаконное обращение подакцизных товаров

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

По данным следствия, житель Сум совместно с помощниками наладил линию по изготовлению, хранению, незаконной продаже и распространению подакцизных товаров – электронных сигарет.

В результате проведения следственных действий обнаружено и изъято около 1000 электронных сигарет в ассортименте, около 12 тыс. шт. готовых жидкостей для электронных сигарет; денежные средства в сумме около 20 тыс. грн, банковские карты, мобильные телефоны и другие вещи, указывающие на противоправную деятельность.

Ориентировочная сумма изъятого имущества составила около 5 млн грн.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. На изъятую продукцию наложен арест, назначен ряд экспертиз.

Напомним, в Сумской области пограничники уничтожили российские беспилотники.